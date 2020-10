A Rallye2 Bajnokság futamát a móri ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter páros nyerte

Egyetlen apró hiba sem fért bele vasárnap, ugyanis az rali országos bajnokság idei negyedik viadalán egyetlen hosszú nap alatt kellett teljesíteni a versenytávot. A Fehérvár Rallye-ról ismerős szakaszokon igencsak népes mezőny várta a rajtot: az ORB/ORC-ben 69 versenyző, a Rallye2-ben 53 páros, míg a Historicban 15 kettős képviseltette magát. A legmagasabb géposztályban (Rallye1) kilenc, a Rallye2-ben hat, míg a Historic-ben hét gyorsasági szakaszon bizonyíthattak a mezőny tagjai: az oroszlányi pályán kezdtek, Csákberényben folytatták és Nagyvelegen zárták a kört.

Ezúttal nem feltétlenül a beállítások döntöttek, hanem inkább a jó taktika. Egész nap lógott ugyanis az eső lába, ami végül nem eredt el, így többen elgumizták magukat. Ahogy arra számítani lehetett, újabb késhegyre menő csata zajlott az élmezőny tagjai között, négyen is csatáztak az első helyért (Velenczeiék, Hadikék, Turánék és Vinczéék), majd ez Velenczei – Turán különversenybe ment át.

Turán Frigyes és Bagaméri László Volkswagen Polo GTI R5-tel az utolsó gyors előtt még az élen állt, ám Velenczei Ádám – Szőke Tamás párosa Skoda Fabia R5-tel 8.4 másodperccel ment jobb időt a kilencedik gyorsaságin, mint Friciék (59:28.1), így 59:23.8 perces idővel megnyerték a Fejér megyei Mór környékén rendezett viadalt. Sőt, az abszolút győzelem mellett a nyertes power stage-ért járó pontokat is begyűjthették. A dobogó legalsó fokára Hadik András – Kertész Krisztián duója (59:28.9) állhatott. A megyei versenyzők közül a csákvári Viszló Csaba, Czakó Janeknek navigátorral az oldalán abszolútban a 36., míg a Peugeot Kupában a második lett 1:10:20.7-tel.

A Rallye2-ben is volt kiemelkedő megyei teljesítményt a hat gyorsaságin. Ugyanis a győztes Móron élő ifj. Fogarasi Attila lett (42:21.2) Honda Civic Type-R volánja mögött, aki helyi versenyzőként rajt-cél győzelmet aratott, megelőzve az eddigi bajnokságban egyeduralkodó Ladákat. Foczkó Ákos és Madarász Szabolcs kettőse a nógrádi szezonnyitón nagyságrendileg 15 másodperccel győzött, Egerben pedig még nagyobb fölénnyel, azonban most a Vértes Rallye-n meg kellett elégedniük a harmadik hellyel, több mint fél perccel a győztes Fogarasi mögött (42:55.0). Közéjük szintén Ladával, a Janovich Roland – Csáthy Miklós László (42:39.1) kettős furakodott be. A fehérvári Várnai Dávid – Szabó Tamás (Honda Civic Type-R) az igen előkelő 7. helyen zárt (43:24.7), míg a gárdonyi Hollósi Endre feladni kényszerült a versenyt, miután már az első szakaszon elszakadt a vezérműlánc a Lada VFTS-ben.

A Historic Tradicionális kategóriában Wirtmann Ferenc – Kerekes József (53:43.3) győzött Ford Escort Rs gépcsodával, Spindler Jenő – Csizmadia Csaba (54:46.4) és Csukovics István – „Kari” (58:42.9) párosát megelőzve. A fehérvári Auszmann Gyula és Szabó János navigátor (1:08:12.3) nagyszerűen teljesítve a 9. helyen értek a célba.