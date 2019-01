A Pécsi VSK ellen játszik ezúttal az Alba Fehérvár

Legutóbb Sopronban győztek, Baranyában a Pécsi VSK ellen is erre készülnek az Alba Fehérvár férfi kosárlabdázói az NB I soros fordulójában.

Vasárnap magabiztos játékkal aratott 80-70-es győzelmet Sopronban, ezzel megszerezte első bajnoki sikerét az Alba kispadján két hete bemutatkozó Jesus Ramirez. A nyugati oldalon végig domináltak a fehérváriak, akik sikerre készülnek szombaton, 18 órakor a déli végeken is. Van miért visszavágniuk a pécsieknek, akik az első bajnoki fordulóban 88-71-re győztek a Gáz utcában. Az egykori irányító, Csirke Ferenc fiai végig vezettek, megérdemelt sikert arattak a koronázóvárosban. A tavalyi szezonban, 2017 októberében, Baranyában súlyos, 79-47-es vereséget szenvedett az Alba, félidőben ötven pont volt a különbség a felek között. A pécsiek a 6. helyen várják a folytatást, bár legutóbb 74-58- as vereséget szenvedtek Debrecenben – ahol előzőleg a Fehérvár is botlott – gond nélkül kerültek a februári kupadöntőbe.

A PVSK hármas negatív szériában van, a hajdúsági kirándulást megelőzően otthon kaptak ki 92-82-re a ZTE-től, Pakson vesztettek 84-75-re, egy héttel korábban viszont legyűrték a Kaposvárt 82-67-re. Az eddigi fordulók során 7 alkalommal győztek és 6 kudarcot számlálnak. A fehérváriak a 11. helyen várják a folytatást, 5 siker mellett 8 összecsapáson alulmaradtak. A múlt hétvégi, soproni diadal nagyon kellett a kék-fehéreknek. – Azt a játékot szeretnénk megismételni, amivel a legutóbbi bajnokin jelentkeztünk: agresszív védekezést és lendületes támadójátékot. Természetesen a házigazdák is győzelemre készülnek, ugyanis az utóbbi meccseik nem a terveik szerint alakultak – közölte Góbi Henrik, Jesus Ramirez elsőszámú segítője. A pécsieknél az irányító, Pongó Máté mellett a szintén régről ismert Veljko Budimir, Andrija Ciric páros, az amerikai hátvéd, Kameron Taylor, a magyar válogatott center, Horti Bálint és az őszszel szerződtetett szerb Igor Kesar számít kulcsembernek. Utóbbi Debrecenben is csapata legjobbja volt, 18 pontot szerzett, ám ez is kevés volt a sikerhez.

