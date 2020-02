A Móri SE karatékái a felnőtt magyar bajnokságon végeztek a legjobbak között

Az összes karateszervezet közel száz versenyzőjével rendezték a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban a Shinkyoushin Knock Down Felnőtt Magyar Bajnokságot, ahol Dezső Kata nem talált legyőzőre, míg Fekete Gergely első felnőtt viadalán ezüstérmet szerzett.

A 20 esztendős Dezső Kata a -55 kilogrammos súlycsoport nyolcas táblájáról indult, három mérkőzést kellett megvívnia a sportág legrangosabb honi megmérettetésén.

– Az első ellenfelemet már ismertem, diákolimpián többször is találkoztam vele, számítottam rá, hogy nekem kellene győztesnek kikerülni ebből a párharcból, sikerült is. A második ellenfelemet nem ismertem, tartottam is tőle, sportos alkatú volt, de a hosszabbításban le tudtam győzni egy ütéssel – tekintett vissza a magyar bajnokság eseményeire a Zámolyon élő, de a Móri SE-t erősítő Dezső Kata. – A harmadik ellenfelem nem volt ismeretlen számomra, a tavalyi magyar bajnokságon ő került ki győztesként kettőnk csatájából. Polák Leilával izgalmas mérkőzést vívtunk. Az első három percben láttam, hogy erősebb vagyok nála, korábban nem volt rá jellemző, hogy menekül a tatamin, most mégis ezt tette. A hosszabbításban sikerült elkapnom egy testre mért térdrúgással, s ezután már nem szerette volna folytatni a küzdelmet.

2018-ban már aranyérmet nyert Dezső Kata a felnőttek között, de akkor jóval „soványabb” volt a mezőny, az igazi rangot a mostani magyar bajnokság megnyerése jelenti számára.

– Koncentráltam az adott küzdelmeimre, s eljátszottam a gondolattal, ha megint összekerülők Leilával a döntőben, el kell hinnem, hogy meg tudom verni. Nem feltétlen vagyok olyan típus, aki előre megkomponálja, elképzeli, hogy mi fog történni a mérkőzésen. Persze, nagyrészt ismerjük a küzdőstílusokat, el lehet képzelni, hogy mit fogunk csinálni a riválisaink ellen, de mindig reagálni kell az ellenfél mozdulataira.

A 19 esztendős Fekete Gergely egy teljesen új közegbe csöppent.

– Miután tavaly töltöttem be a 18. évemet, nem sűrűn találkoztam korábban a mostani ellenfeleimmel. Persze, ismertem őket, de küzdelmi tapasztalatom nem igazán volt ellenük, mert két évvel szinte mindenki idősebb volt nálam – fogalmazott Fekete Gergely. – 14 versenyző küzdött a -85 kilogrammosok között. Nem voltam erőnyerő, így négy mérkőzést kellett megvívnom, hármat nyertem, s a döntőt vesztettem el. Kemény mérkőzéseket kellett vívnom. Az első összecsapáson is végigmeccseltük a küzdőidőt, s egy bírói döntéssel sikerült nyernem szentesi ellenfelemmel szemben. A második mérkőzésen egy debreceni sráccal kerültem össze, jóval magasabb volt, közel egy fejjel nőtt fölém, tartottam is ettől. Kétperces hosszabbítás után, bírói döntéssel sikerült legyőznöm, de kaptam tőle egy elég nagy fejrúgást, azonban szerencsére túllendültem rajta.

A harmadik mérkőzés volt a súlycsoport előrehozott döntője, a bajnokság egyik legjobb meccse. A négyszeres bajnok Popovics Tamással került össze a Fehérváron élő, de a Móri SE színeiben versenyző Fekete.

– Hosszú meccs volt, 3+2+2 percet küzdöttünk, a maximumot kihoztuk a mérkőzésből. Ugyan kaptam egy zászlót, de az ötbírós rendszerben ez nem volt elég a győzelemhez, így a döntetlen után súllyal sikerült őt megvernem, nyolc kilóval volt nehezebb nálam. Nagyon kifáradtam, testileg és szellemileg is leszívott ez a mérkőzés, s nem volt egyszerű tatamira állni a döntőben. Hosszabbításig húztam, de nem sikerült nyernem a soproni Ferenczi Csongor ellen, bírói döntéssel kaptam ki.

Egy egynapos, knock down, azaz csakis a küzdelemre épülő karateversenyen sokat számít, hogy a mérkőzések során ki mennyi tiszta találatot ad, vagy éppen kap.

– Én többet védekezem, mint az átlag, fontosnak tartom, hogy ne csak támadjunk, mert a ránk mért ütések mindegyikét nem lehet sokáig bírni – jelentette ki Fekete Gergely. – Sokat sikerült hárítanom, és adtam is elég sokat, főleg a fejrúgásaim ültek, az edzéseken gyakoroltakat is be tudtam mutatni, s erre büszke vagyok.

A Móri SE karatékái az orosz stílust jelenítik meg, vagyis nem távolról operálnak, hanem a belharcot erőltetik.

– Minden meccsemet ponttal nyertem, az első lányt kétszer is fejbe rúgtam ugyanazzal a pördülő rúgással. A másodikban hosszabbításban ütöttem testre, majd az utolsó meccsen is tiszta találattal nyertem – mesélte magabiztosan Dezső Kata. – Az edzőm, Bőke Béla utasításokra mindig figyelek mérkőzések közben. Látja kívülről a sensei, hogy min kellene javítani.

– Igen, fontos az edző jelenléte mögöttünk – vette át a szót Fekete. – De én nemcsak a saját edzőm utasításaira figyelek, hanem az ellenfélére is, hiszen abból is sok mindent leszűrhetek.

A magyar bajnokságon érmet szerzett karatékák márciusban az IFK szervezet U21-es Európa-bajnokságára utaznak Törökországba, ahol meccseket szeretnének nyerni. Fekete Gergely a dobogó elérését sem tartja kizártnak.