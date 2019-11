A MOL Fehérvár FC nagy harcra készül, de otthon tartaná a pontokat a rangadón

Megyei rangadón fogadja a Puskás Akadémia FC-t a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 13. fordulójában. Minden bizonnyal egyik fél sem babonás, de az tény, hogy az utóbbi időben a Puskás a Vidi mumusa.

Tizenötödik egymás elleni bajnoki összecsapására készül a listavezető MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC. Az örökmérleg a fehérváriak fölényét mutatja, közös történetük során nyolc alkalommal nyert a Vidi, s négy döntetlen mellett a felcsútiak kétszer örülhettek. Azonban az utóbbi időben a Puskás dominál inkább. A PAFC 2018 szeptemberében győzte le először a piros-kékeket (1-2), majd rögtön egy hármast hintettek a felcsútiak, s egy döntetlen után idén talált magára a Vidi, legutóbb Huszti és Futács találataival hozta el a pontokat a Váli-völgyből.

– Nagy szükségünk van a három pontra a Puskás Akadémia ellen, de ez természetesen rájuk is ugyanúgy igaz, hiszen 4. helyen állnak a bajnokságban és a két legutóbbi vereségük után szeretnének feljebb kapaszkodni – latolgatta az esélyeket a MOL Fehérvár FC szélsője, Ivan Petrjak. – Úgy vélem, szervezett csapat a PAFC, remek játékosállománnyal és erős védelemmel. Alaposan fel kell készülnünk belőlük, de biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb is azon van, hogy ne érjen minket semmiféle meglepetés szombaton. Nincs mese, meg kell kaparintanunk a győzelmet, mert a Ferencváros mellett a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia is közel van hozzánk a tabellán. Remélem, minél többen kilátogatnak a találkozóra!

A válogatottprogram miatti bajnoki szünetet mindkét gárda igyekezett kihasználni, de mivel a Vidi adott több játékost a nemzeti együtteseknek, talán a Puskás lehet egységesebb a szombaton 17 órakor kezdődő rangadón.

– Kevesen voltunk az utóbbi napokban, hiszen sok válogatottunk van, így nehezebb volt kicsit a felkészülés. De aki itt volt, keményen dolgozott, edzőmeccset is játszottunk a Budaörs ellen, jöttek a gólok, a helyzetek, s megmutattuk az erőnket – vélekedett a védelem bal oldalán egyre jobb formát mutató, majd kisebb sérülés miatt a válogatott-szereplést lemondó – döntését félreértette a szövetségi kapitány, Marco Rossi – Hangya Szilveszter. – Mindkét csapatnak fontos a három pont, de mi élvezhetjük a hazai pálya előnyét. Ha az első félidőben dominálunk, és gólt tudunk szerezni, akkor megnyerjük a mérkőzést. Erős elől a Puskás, de nem készülünk kiemelten senki ellen. Szerintem van olyan jó a védelmünk, hogy ezt a meccset is lehozzuk kapott gól nélkül.

Mondhatni azt, hogy a Puskás Akadémián nevelkedő, majd a klubban, később pedig a Videoton FC-ben 200 mérkőzésen, közte 131 bajnoki találkozón pályára lépő, és 28. évében járó Szolnoki Roland mindkét egyesületben ikonnak számít. Így aztán semmi meglepő nincs abban, hogy a korábban középpályásként induló, majd Paulo Sousa „kitalációjaként” hátvéddé avanzsált „Szoszónak” ez a párosítás igencsak megdobogtatja a szívét.

– Azt hiszem, nem kell ecsetelni senkinek sem, hogy milyen mérkőzés ez, hiszen Fejér megyében már utánpótlásban is hatalmas presztízse van ennek a párosításnak, akárcsak felnőttszinten. Természetesen ilyenkor még nagyobb a bizonyítási kényszer, mindenki meg akarja magát mutatni mindkét oldalon. Nekünk az elmúlt két mérkőzésen nem sikerült hazai pályán nyerni, ebből a gödörből természetesen a válogatottszünetet követően szeretnénk kimászni. A legfontosabb az, hogy ugyanúgy merjünk játszani, mint korábban.

Akkor tudunk meglepetést okozni. 200 mérkőzést játszottam a Vidiben, és nem úgy, hogy csak csereként, hanem a meccseknek a kilencven százalékán végig a pályán voltam. Nekem nagyon nehéz erről beszélni, mert Magyarország top klubjához tartozni nyolc éven keresztül, ahol számoltak az emberrel, rengeteg sikerélményt adott. Majdnem mindent megnyertem, egyedül a Magyar Kupát nem sikerült bezsebelni. Sok szép emléket hoztam Fehérvárról, ettől függetlenül nem tagadom, nekem is kellett a környezetváltozás – fogalmazott a PAFC csapatkapitánya.

– Az első mérkőzésen otthon nagyon jól játszottunk, de sok ziccert hagytunk ki, úgyhogy akár más eredmény is születhetett volna. Általában háromesélyes mérkőzéseket játszunk, attól függ, hogy ki fog ki jobb napot, ki lesz koncentráltabb. Mi azért utazunk Fehérvárra, hogy nyerjünk, egyáltalán nem megyünk feltartott kézzel ki a pályára. Sóstón nem akarunk védekezni, megpróbálunk az élbolyban megmaradni, éppen ezért szükség van arra, hogy pontot-pontokat szerezzünk, hiszen most már a többi csapat is jön felfelé.

A legfontosabb az, hogy kilencven percig mindenki odafigyeljen, és csapatként tudjunk küzdeni egymásért, ennek akkor meg is lesz az eredménye. A mai modern fociban ők is videóznak belőlünk, mi is belőlük, mind a két csapat jól ismeri a másik erősebb, vagy netán gyengébb oldalát. Arra készültünk a héten, hogy hol tudjuk megfogni ellenfelünket. Tisztában vagyunk azzal, hogy hol voltak problémák nálunk az elmúlt két mérkőzésen, és nekünk ezekre még jobban oda kell figyelnünk – tudtuk meg az egyszeres válogatott hátvédtől.