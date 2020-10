A lovak közé csaphatnak

Egy hete az UTE elleni edzőmérkőzésen lépett jégre a Dunaújvárosi Acélbikák, pénteken 18 órakor pedig megkezdi szereplését az Erste Liga küzdelmeiben. Vendég a Gyergyói Hoki Klub lesz.

Ugyan elég sokan elkapták a koronavírust a Dunaújvárosi Acélbikáknál, ám most már úgy tűnik, hogy szép lassan egyenesbe került a gárda. A vírusos megbetegedések miatt közel három hétig voltak karanténban, a leállás után pedig mindössze két hetük volt a felkészülésre. Egy hete büntetők után győzték le az újpestieket, és most már élesben is megmérethetik magukat. Ellenfelük bár a nyár folyamán tovább erősítette amúgy sem gyenge állományát, de egy­előre hektikus teljesítménnyel rukkolt ki. Az erdélyi alakulat ugyanis a Debrecen elleni 4-1-es vereséggel nyitotta az idényt, ezt követően hosszabbítás után legyőzték a címvédő Ferencvárost, a legutóbb aztán meglepetésre 4-2-es vereséggel zártak a Vasas otthonában.

Az újvárosi együttes a nyár alatt több változáson ment keresztül, de inkább erősödött, mint gyengült a keret összetétele. A kispadon továbbra is Dave Leger dirigál, Kovács Bronson Zoltán, Németh Péter, David Mazurek, Garret Hughson és Keegan Dansereau maradt a Bikáknál, míg Dósa Krisztián és Hruby Gellért szintén hosszabbított. Akárcsak a csapatkapitány, ifjabb Azari Zsolt, de ugyancsak örvendetes Szappanos Dávid, Mestyán István, Török Viktor, valamint Odnoga Mátyás visszatérése a klubhoz kisebb kitérők után. Komoly erősítés a 37 éves, centerként és balszélsőként is bevethető kanadai Martin St. Pierre és a három svéd, Kristoffer Pihlqvist, Daniel Nilsson és Oskar Brändström.

Vezető képünk illusztráció!