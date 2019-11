A fehérváriak jól kezdtek, aztán kikaptak Vácon

A hétközi fordulóban Vácon lépett pályára az Alba FKC, a vendégek 29-22-es vereséget szenvedtek.

A látogatók nem kezdtek megilletődötten, Rózsás góljaival 2-1-re vezettek, a házigazdák azonban zsinórban hatszor betaláltak, Hámori és Kuczora vezérletével, el is léptek 7-2-re. Deli Rita időt kért, a folytatásban maradt a differencia, az első félidő zárása előtt komoly rohamba kezdtek a látogatók, két gólra zárkóztak. A kapuban Armelle Attingré komoly bravúrokat mutatott be, támadásban pedig a korábbinál higgadtabb döntéseket hoztak a kék-fehérek. Az egyenlítésre is volt esélyük, azonban a dudaszó előtti időszakban két támadást elrontottak, félidőben 14-10-re vezettek a házigazdák. A második játékrészben tovább nőtt a különbség, a Duna-partiak végül 29-22-es győzelmet arattak. A 6. váciak 10 ponttal rendelkeznek, az FKC a 8. helyen várja a folytatást, a fehérváriak 7 egységet számlálnak, 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel rendelkeznek. Jövő pénteken a békéscsabaiakat látják vendégül a Verseci úton. A fehérváriak balszélsője, Pelczéder Orsolya számára különlegesek a váciak elleni derbik, lévén a győri időszak után a Pest megyei településen kézilabdázott, onnan került három és fél éve Fehérvárra.

– A csütörtöki meccs sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük, tudtuk, hogy nagyon jó formában kell játszanunk ahhoz, hogy Vácról pontot hozzunk. Itt nagyobb csapatoknak is nehéz a dolga. A védekezésünk nem működött megfelelően, ám még így is volt legalább két olyan pontja a mérkőzésnek, amikor nyílttá tehettük volna. Sajnos ezekben a helyzetekben belehibáztunk. Lényeges, hogy fiataljaink jól szálltak be, egy cseppnyi megilletődöttség sem látszott rajtuk. Ebben a szezonban ez nagyon fontos, nyáron ugyanis sok, nem tervezett változás történt, ezért nagyobb szerep hárul most a fiatalokra, ami viszont nagy lehetőség nekik. A szezon eddigi részében jól éltek a lehetőséggel, a csapat is megfelelően teljesít, egyedül talán a Szombathelyen elvesztett egy pont hiányzik.

Szeretném, ha a világbajnokság miatti következő hosszú szünet előtt az utolsó hazai meccsünket magabiztosan nyernénk, jó érzésekkel zárnánk az első időszakot – mondta Pelczéder.

– A lányok mindent megtettek, küzdöttek, hajtottak, ami egyértelműen pozitív, hogy fiatal tehetségeink közül Dubán Niki és Besszer Bori jól szállt be, megilletődöttség nélkül kézilabdáztak, ismét éltek a lehetőséggel – jegyzi meg a fehérváriak kapusedzője, Sugár Tímea. – A folytatásban is fontos szempont lesz a saját nevelésű játékosok beépítése az együttesbe. Az első félidőben Armelle Attingré bravúrokat mutatott be, ennek is köszönhetően sikerült felzárkóznunk, a hazaiak sok ziccerhelyzetet alakítottak ki. A második fél­időben Györkös is jól szállt be.

Az irányító, Rózsás Josephine volt a vendégek legeredményesebbje, hatszor tudta megzörgetni Arenhart és Bukovszky hálóját.

– Úgy gondolom, jól kezdtünk, rengeteget készültünk taktikai szempontból. Az első félidőben a védekezésünk agresszivitása nem volt megfelelő. A támadójátékban is voltak pontatlanságaink, fordulás után a védekezésünk javult, több labdát is szereztünk, azonban ezeket a kulcsszituációkban el is adtuk. Ez döntötte el a találkozót.