A Dunaújvárosi Kohász KA nyolcgólos hátrányból állt talpra

Egy rég nem játszott csapat vendégeként, Szombathelyen lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabda csapata a K&H Liga 14. fordulójában.

Egy elrontott dunaújvárosi akció után a szeptember vége óta kényszerpihenőn lévő hazaiak szereztek vezetést Pődör Rebeka révén. A DKKA hétméteresből egalizált, a fiatal Román Dorina pattintott a kapuba. Jól járatták a labdát támadásban a szombathelyiek, a korábbi albás beálló Mayer Szabina, majd aztán Wald talált Babovics ketrecébe, amire Bulath Anita egy újabb hetesgóllal tudott válaszolni az 5. percben, 3-2. Pődör Rebeka amellett, hogy jól irányított, egy-egy bombát is megeresztett, volt, hogy a hálót zörgette. A hosszú sérüléséből visszatért Bulath Anita vezérletével próbálta tartani a lépést a Kohász, de nehezen játszotta át a szombathelyi falat. Bulath keze sült el a legtöbbször, azonban Tomasevics is nagy formában védett, sőt, a 15. percben a szintén exfehérvári Biljana Bandelier találatával már hárommal vezettek a hazaiak. Vágó Attila ezt nem is hagyta szó nélkül, időt kért. Nem ültek az utasítások, mert Toamsevics kapust továbbra is naggyá tették az újvárosi lányok, ugyanakkor az SZKKA könnyedén lőtte át a vendégek védőfalát.

Olyannyira, hogy a 21. percben már 12-6-ra vezetett a Szombathely, majd a csereként gólvonal elé álló Hlogyikot is felavatták a hazaiak. Szinte csakis Bulath Anita tudta meglepni a szombathelyi kapust, tizenegyből hét gólt a 37 éves játékos jegyzett az első félidőben. Védekezést váltott a Kohász, s kapaszkodni kezdett. A szünet előtt azonban visszaállította magabiztos fórját az SZKKA (17-11).

Nem hozott változást a pihenő sem. Tomasevics nem fáradt, ugyanakkor Hlogyikot gyakran nehéz helyzetbe hozták a dunaújvárosiak. Bulath egyedül kevésnek bizonyult a felzárkózáshoz, a padról beszállók sem frissítették a Kohász játékát. Közel járt a Szombathely a kilenc gólos fór megszerzéséhez, azonban Szalai Babett lendülete olvasztotta a tetemes hátrányt, 21-17 (39. p.) Kazai Anita góljaival háromra zárkózott a DKKA, de Gorliska hetese megnyugtatta a hazaiakat. Fáradt a szombathelyi hölgykoszorú, egyre nehezebb feladatot jelentett számukra a DKKA nyitott védekezése. Az 50. percre egy gólra olvasztotta a hátrányt a Kohász, 24-23. De egyenlíteni nem tudott, Tomasevics kapus egészpályás találata demoralizálta a vendégeket, s hiába harcoltak, az SZKKA őrizte fórját, s otthon tartotta a pontokat, 28-26.