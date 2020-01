24 órás versenyen a fehérvári autós

Az egyesült arab emírségekbeli egynapos autóversennyel ünnepli eredményes szezonját a székesfehérvári pilóta, Kismarty-Lechner Gábor.

Albánia fővárosában, Tiranában gyűjthette be nemzetközi elismeréseit a magyar bajnok, Kismarty-Lechner Gábor. A székesfehérvári autóversenyző két kategóriában is a legjobbak között zárt a FIA CEZ, azaz a Nemzetközi Autósport Szövetség közép-európai zónabajnokságában. Az ünnepélyes díjátadón – melyen a szervezet elnöke, Jean Todt is jelen volt – az Endurance sorozat második helyének örülhetett a címvédő fehérvári versenyző, a Zengő Motorsport másik pilótájával, Tóth Csabával élvezhették a tapsvihart.

Az egyéni sprint kategóriában is második lett Kismarty.

– Kis plusszal meglehetett volna a bajnoki cím, de sokat jelentett, hogy egy versenyen nem vettem részt, azon a legnagyobb riválisom akkora pont­előnyt szerzett, ami behozhatatlannak bizonyult. De ez is szép eredmény – értékelt a 43 éves versenyző, akinek teljesítményét nem mellesleg az osztrák bajnokságban is értékelték, s első helyen zárt. Ám nem kerülhet a nyakába Bécsben a babérkoszorú, hiszen már Dubajban tölti idejét. Nem pihen a 27 fokos melegben, hanem a versenypálya aszfaltját koptatja. Magyar idő szerint pénteken 12 órakor rajtol a dubaji 24 órás autóverseny.

Kedden technikai felkészülést vezényeltek az arab nagyvárosban, az autót versenykész állapotba hozták, berendezkednek a bokszban, szerdán pedig már szabadedzések szerepelnek a programban. Öt pilóta kormányozza majd a már jól ismert Seat Cuprát, a versenyzők kétóránként váltják egymást a volán mögött, amit szintén gyakorolni kell, hiszen ha kevesebb időt tölt az autó a bokszban, többet lehet a pályán. Gyakorolni kell a ki- és beszállást, a pilótacserét is.

Speciális feladat az autó ideális beállításainak megtalálása is, hiszen nem egy, hanem öt autóversenyzőre kell szabni azt. Ezért különféle szimulátorok segítségével már előre dolgoztak a Zengő Motorsport szakemberei, most már csak a finomhangolást kell elvégezni az autón. A magyarok járgányának kategóriájában 18 autó viaskodik, s ezek közül csak kettő rendelkezik szekven­ciális váltóval. A legnagyobb változtatás éppen a váltócsere volt a Cuprán, hiszen DSG-erőátviteli kapcsolót szereltek a gépbe, mert a tapasztalatok szerint ez sokkal jobban bírja a 24 órás igénybevételt.

Kismarty-Lechner Gáboron lesz a legnagyobb teher, hiszen miután az ő lábában van a legtöbb kilométer, ő vezeti a gépet a kvalifikációs időmérőn, s ő rajtol majd el a versenyen is. Komoly feladat lesz megőrizni az autó épségét a start után, hiszen kilencven jármű indul egyszerre.

Az előrejelzések szerint pénteken és szombaton esős idő várható Dubajban, ami nehezíti a körülményeket, Kismartyt azonban ez cseppet sem za­varja, hiszen esőmenőnek vall­ja magát.