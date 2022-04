Immár huszonkettedik alkalommal szervezik meg a Szent György Heti Vigasságokat az északi iparvárosban április 21. és 24. között. A hagyományosnak mondható rendezvénysorozaton ebben az évben is lesz Ezerjó Fakanálforgató Főzőverseny, ahol borral főzött ételek, illetve azok készítői állnak rajthoz, de lesz lovagi torna is az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület lebonyolításában. Nem maradhat el az Ezerjó félmaraton futóverseny sem, melyet hetedik alkalommal szerveznek meg, a szokásos módon, így idén is 5, 10 és 21 kilométeres táv választható. De lesz több kiállítás is. Az egyik a Nefelejcs bölcsődében az intézmény múltjáról, a kastélyban bemutatkozik Karger Virág fotográfus a Látni és láttatni című kiállításával, és megismerheti a közönség Sigmond Judit szövő-fonó kézműves textilbe szőtt álmait is.