„Egy új sport, egy új képesség vagy egy új egyéni teljesítmény - ezt is jelentheti a kötelező tesióra. Ahhoz azonban, hogy ez így legyen, olyan tesitanárokra van szükség, akik aktivizálják és inspirálják a tanulókat” – olvasható a bank honlapján, amelyen a Mediaworks együttműködésével hirdették meg a szavazást és amire március végéig lehetett tanárokat jelölni. Országszerte 1050 tanárra 5400 jelölés érkezett intézményvezetőktől, kollégáktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt. Ezeket három kategóriába sorolták, úgy mint 200 fő alatti és feletti iskolában tanítók, illetve 30 év alatti tanárok. A szavazás lehetőségéről és a jelöltekről a feol.hu is írt.

Hogy kik kapták az egyes vármegyékben a legtöbb szavazatot, azt az elmúlt hétvégén hirdették ki. Fejérben a 200 főnél kisebb iskola kategóriában Pekács Jánosné, a soponyai Zichy János Általános Iskola, a 200 főnél nagyobb iskola kategóriában Rácz Katalin, a Székesfehérvári István Király Általános Iskola, míg a 30 év alatti kategóriában Kerkuska László, a velencei Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanára „futott be”.

- A szavazásról akkor szereztem tudomást, amikor kaptam egy telefont, hogy engem is jelöltek. Hogy ki dobta be a nevem, ma sem tudom. Meglepődtem, ugyanakkor nagyon megtisztelőnek éreztem a jelölést. Az eredményen még inkább meglepődtem, de igazán örülök neki, hiszen ez egyfajta visszajelzés is számomra – mondta el kérdésünkre a pázmándi illetőségű Kerkuska László, aki 2018 óta tanít.

A szavazás tovább folytatódik: a vármegyei győztesekre június 10-ig lehet voksolni. A legtöbb szavazatot gyűjtők lesznek az ország legnépszerűbb tesitanárai.