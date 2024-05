A Fejér Vármegyei Kupa döntőjének idén is megadta a módját az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága, és az előző évhez hasonlóan a Sóstói Stadion adott otthont az eseménynek.

Szerda délutánra ugyan az előző napokhoz hasonlóan újfent zivatart, csapadékos időjárást jósolt a meteorológia, ez azonban nem tántorította el a fináléra érkező szurkolókat, ráadásul igazán ideális foci időben került sor a mérkőzésre. Kis túlzással megmozdult a vármegye északi és déli része, felkerekedtek a drukkerek buszokkal, és autókkal mindkét városból, hogy az idény legfontosabb meccsén a vármegye legnagyobb létesítményében buzdíthassák kedvenceiket. Fél négy előtt futottak ki a gárdák a bemelegítésre drukkereik nagy üdvrivalgása közepette, a hangulat remek volt, és a csapatok bemutatásakor ez csak fokozódott, bár nehezen lehetett eldönteni, hogy melyik résztvevőt bíztatják többen.

Színvonalas, remek mérkőzésen kerekedett felül a pirosban játszó Sárbogárd együttese

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap



Egy dolog azonban biztos volt már a találkozó előtt, mégpedig, hogy új csapat neve kerül majd a krónikákba a háromszoros győztes Főnix FC, valamint az Ercsi Kinizsi, a Sárosd és a Lajoskomárom együttesei mellé. Mindkét döntős a vármegyei I. osztály élcsapatai közé tartozik, a Sárbogárd még jelenleg is harcban van az aranyéremért, míg a móriak pedig a hátralevő két fordulótól függetlenül a harmadik helyen zárnak. A idei párharcukban a bogárdiak álltak jobban, mivel mindkét bajnokijukon legyőzték ellenfelüket.

Nem véletlenül mondta – éppen legutóbb a Magyar Kupa döntőjében került szóba – a legendás vezetőedző, több Bajnokok Ligája trófeát is nyerő José Mourinho, hogy „a döntőt nem játszani, hanem megnyerni kell”. Ennek szellemében láthattuk a Sárbogárd első kísérletét, de Horváth Ádám lövése messze a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. Mindkét csapat elég mélyen védekezett, és az első negyedóra inkább tapogatódzással telt el. Majd átvette az irányítást a Mór, és a 12. percben megtört a jég, és egy lecsorgó labdát Bezerédi Ádám remek érzékkel 7 méterről továbbított a hálóba, 0-1. A góltól függetlenül Németh Bálint a móri szakvezető tűnt feszültebbnek, egy eladott labda után keményen leteremtette játékosát. A kapott gólt követően megnyugodott a Bogárd, ügyesen tették-vették a labdát, ám a párharcokat fele-fele arányban nyerték meg a felek. A 26. percben Lehota Viktor keverte meg a komplett bogárdi védelmet, 17 méteres lövését bravúrral hárította Nyári Bence. Jobbára a jobb szélen vezették az akcióikat a móriak, ám szinte a semmiből jöhetett volna az egyenlítés. A 29. percben Mayer Dávid remekül lőtte fordulásból a bal felsőbe Reizinger Bence beadását, de les miatt Kupi Zoltán játékvezető nem adta meg a találatot. Egyértelműen éledezett a Sárbogárd, sokkal több időt töltöttek ellenfelük térfelén, bár meg kell jegyezni, hogy a móriak a stabilitásra helyezték a hangsúlyt, és ezekből tudtak pillanatok alatt helyzeteket kidolgozni. A félidő hajrájához érve kiegyenlítetté vált a találkozó, a Móri SE láthatóan arra törekedett, hogy megőrizze előnyét a szünetre.

A pihenő után, az 50. percben Reizinger 7 méterről a kapufát találta telibe, és ez is jelezte, hogy a Sárbogárd nem tett le arról, hogy egalizáljon. Ez össze is jött az 58. percben Reizingernek, aki egy jobb oldali szögletet fejelt látványosan a jobb felső sarokba, 1-1. Nem vitás, jót tett a meccsnek a gól, még intenzívebben pörgették fel a csapatok a játékot a folytatásban. Szorongatott a Sárbogárd, több ígéretes lehetőséget teremtettek Zámbó Martin kapuja előtt, de a befejezésekkel adósak maradtak. Aztán 78. percben siker koronázta a piros mezesek próbálkozásait, egy szöglet utáni kapu előtti kavarodás után Gráczer Bence eszmélt a leggyorsabban, és lőtt a léc alá, 2-1. A Mór nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, cserélt Németh Bálint, és eredményes lett ez a húzás, mert egy szöglet után beállását követően hat perccel Paulik Barnabás 18 méterről kipókhálózta a bal felső sarkot, 2-2.

Az összecsapás végén nem történt hosszabbítás, hanem büntetők döntöttek az elsőségről. Itt a Móri SE kétszer hibázott, így elég volt négy belőtt 11-es is ahhoz, hogy egymás nyakába borulhassanak a bogárdiak, és vehette át a díszes serleget Vagyóczki Patrik csapatkapitány.