Tűpontos dioptria érték, a tűéles látásért – Ezért fontos a látásvizsgálat

A női és a férfi olvasószemüveg keretek különbözhetnek egymástól, azonban egyformán fontos, hogy a szemüveg lencséje teljes mértékben a saját szemünkre legyen tervezve. A szupermarketekben kapható darabok esetében mindkét lencsének ugyanaz a dioptria értéke (pl. +0,5, +0,75, +1,0 stb.), azonban az ritkaság, hogy valaki mindkét szemére ugyanannyira gyengén lát.

Bár első kipróbálásra úgy érezhetjük, hogy jó a szemüveg – főleg, ha csak kicsi az eltérés a két dioptria érték között –, ám ha nem megfelelő szemüveglencsén keresztül szemléljük a világot vagy bújjuk kedvenc könyvünket, csúnyán ráfaraghatunk. Amellett, hogy fejfájást és számos más kellemetlenséget okozhat, akár a szemünk további romlásához is vezethet a nem megfelelő szemüveglencse. Éppen ezért mielőtt szemüveget vásárolunk, rendkívül fontos, hogy részt vegyünk egy látásvizsgálaton.



Szem(ély)re szabott szemüveglencsék – Ez alapján válassz!

Ha optikai szaküzletben csináltatunk szemüveget, számos különféle extrával is kérhetjük a szemüveglencsét. Az UV-szűrő az első és legfontosabb, amit minden esetben érdemes kérni, de további bevonatok és szűrők közül is választhatunk.

Az optikusnál a szemüveg monitor szűrős lencsével is kérhető, amely kiváltképp hasznos, ha az olvasószemüveget rendszeresen használjuk a telefonon, számítógépen vagy más kijelzőkön való olvasáshoz. Ezek a lencsék képesek kiszűrni a káros kék fényt, ami rontja a látást. A monitor szemüveg férfi és női – és akár dioptria nélküli – változatban is kapható, a hagyományos lencsékhez hasonlóan bármilyen keretbe beilleszthető.



Stílusos keretek divatdiktátoroknak – Óriási választék

A szupermarketekben, drogériákban és más, nem szemészeti üzletekben kapható „instant” olvasószemüvegek formáját jól ismerjük, hiszen a keskeny, szögletes darabok sose mennek ki a divatból. De mi van azokkal, akik valami másra vágynak? A női és a férfi szemüvegkeret választék sokkal változatosabb az optikai szaküzletekben, ahol akár több száz modell közül válogathatunk.

A divatos férfi szemüvegkeretek között a legnépszerűbbek a szögletes és az enyhén lekerekített formák, míg a női darabok közül sokan választják a kerek és a cicás alakú modelleket.