Június 7-e és 9-e között rendezik meg, mégpedig második alkalommal a Szezonnyitó Keleti Autó és Motor találkozót Velencén, a Drótszamár Park és Kempingben. A keleti járgányok szerelmesei találkozhatnak a háromnapos eseményen Trabantokkal, Wartburgokkal, Barkasokkal, Skodákkal, Daciakkal, de a szervezők szerint lesznek Pannonia, Simson és egyéb motorok is. A keleti csodák mellett egy igazi él különlegességgel is készülnek a programon: június 7-én, pénteken 16 órakor Kókusz, a törpeuszkár mutatja be, mi mindenre képes egy hivatalosan elismert terápiás kutya.

Fotó: A szervezők

Június 8-án, szombaton rengeteg autós, motoros és egyéni ügyességi játékokkal készülnek a látogatóknak és a résztvevőknek, akikhez 16 órára érkezik Andi bohóc. Természetesen ő a legkisebbeknek tart fergeteges bulit.