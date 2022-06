Az tény, hogy természetéből fakadóan minden ember más, és egyeseknek természetesebben jön az, hogy türelmesek maradjanak még olyan helyzetekben is, amikor a stressz érthető módon megjelenik.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a türelem nem lenne tanulható: épp ellenkezőleg, kellő tudatossággal és odafigyeléssel még a magát teljesen türelmetlennek képzelő személy is képes megvalósítani azt állandó belső nyugalmat, ami aztán a környezetünkre is pozitívan hat. A türelem pedig mindenki életében kizárólag kellemes változásokat hoz: jobb emberi kapcsolatok, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lelkiállapot, pozitívabb világnézet, de lehetne említeni a jó szokások könnyebb kialakítását, illetve a karrier terén történő előrehaladást is. Természetesen mindenkinek más működik módszerek terén, de létezik néhány olyan gyakorlat, amelyekkel fokozottan türelmesebbé válhatunk.

A tudatos lelassulás fontossága

Ha úgy érzed, hogy állandóan sietsz, ügyelj a tudatos lelassulásra! Érezted már úgy, mintha napról-napra egy hörcsögkerékben futnál, aminek látszólag sosem fog megállni? Egy rendkívül gyakori jelenségről van szó, pedig a helyzet az, hogy az állandó rohanás nem egy törvényszerű állapot, ha viszont nem tartod ezt észben, akkor könnyen úgy kezelheted; ezt pedig az életedben mindenki megsínyli, legfőképpen te magad. A tudatos lelassulás, saját magad állandó emlékeztetése arra, hogy nem kell mindennel rohannod, egy nagyon fontos lépés a belső nyugalom kialakításában.

Emellett nem szükséges minden felmerülő nehézséget azonnal megoldhatod. Noha akadnak kivételek, az esetek döntő részében az előtted álló problémák megoldása várhat magára. Csábító az érzés, hogy minden nehézséget megpróbáljunk egyből megoldani, hogy később már ne kelljen rájuk gondolni, de az csak állandó rohanást eredményez, és a helyzet az, hogy megoldandó dolgokból mindig lesz új. Rendben van az, ha bizonyos dolgok várnak magukra és inkább magaddal vagy a szeretteiddel foglalkozol helyette.

Valódi tudatosság és türelem

A tudatosság gyakorlata is rendkívül fontos: jelen lenni és odafigyelni az érzéseinkre minden pillanatban egy nagy lépés abba az irányba, hogy türelmesebbé váljunk. Fontos, hogy tudatában legyünk az érzéseinknek, illetve tisztában lenni azzal, hogy azok miért vannak jelen. Ha képesek vagyunk elfogadni őket olyan helyzetekben is, amikor éppen nem pozitívak, az már önmagában segít türelmesnek lenni.

Hallgass másokra és magadra: talán te sem veszed mindig észre, hogy kevésbé fókuszálsz arra, amit a másik mond, hanem sokkal inkább már a mondat befejezése előtt a válaszon töröd a fejed. Ahhoz, hogy jobban lelassulj és elfogadóbbá válj, fontos az elmélyült odafigyelés, mind a kívülről érkező impulzusokat, mind a saját érzéseidet tekintve. Jó hallgatónak lenni annyit jelent, mint türelmesnek és elfogadónak lenni.

Ez persze csupán néhány lehetséges módszer arra, hogy magadévá tedd a türelmes lelkiállapotot, és az sem kizárt, hogy neked más gyakorlatok fognak működni. Az viszont biztos, hogy egy csomó pozitív hatással lesz az életedre. Nem csupán a családi és baráti kapcsolataid fognak javulni, hanem a munkahelyi kapcsolataid is, ami többek között az az egyik fontos tényező abban, hogy a karriered terén is pozitív változást érhess el. Emellett szintén fontos megemlíteni, hogy a különféle jó szokások kialakításában elsődleges fontossággal bír, hogy türelemmel állj magadhoz, hiszen a motiváció önmagában hamar kevéssé válhat.

A türelem mindenki számára megvalósítható erény, ami egy idő után már egészen természetesen jelenik meg. Igen, mindenkinek szüksége van gyakorlásra, de kellő odafigyeléssel és jelenléttel állandóvá tehető a mindennapokban, és egy idő után már nem is gondolkozunk majd rajta, egyszerűen csak megéljük a türelmes állapotot. Az egyetlen dolog, amire figyelned kell majd, hogy milyen sokféle pozitív hatást hozott az életedbe a türelem.

Érdemes meghallgatni ezt a podcast adást arról, hogyan válj türelmessebbé és kiegyensúlyozottabbá nem csak magaddal, hanem másokkal is: Semmittevés Podcast.