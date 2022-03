A szokás eredete

A pelenkatorta szokása a régebbi időkre vezethető vissza, amikor is a tapasztalt anyukák olyan praktikus ajándékokkal lepték meg újdonsült anyatársaikat, amikre egyszerűen egy csecsemős anyukának a legnagyobb szüksége volt. A szülés követően ugyanis akár napokig is fennmaradhat a fáradt, legyengült állapot. Ennek köszönhetően pedig az utolsó dolog az, hogy nagy bevásárlást tartsanak. A pelenka is egy ilyen praktikus és fontos eszköz, hiszen a jövevény már a legelső időktől fogva fogja használni. Valószínű sem a friss anyukának, sem a dolgozó apukának nem lesz ideje azonnal pelenkahalmokat bevásárolni. A pelenkatorta pedig így óriási segítség lehet.

Segít választani a pelenkák között

Valószínű, hogy többen pelenkatortát fognak adni a frissen szült anyukának. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy könnyedén kipróbálhatja a kicsin a különféle márkák pelenkáit. Hiszen valószínű nem egyetlen márkát kap az ilyen ajándékokon belül. Ez rendkívül praktikus, ugyanis igazán azt sem egyszerű néha kiválasztani, hogy a gyermekünknek melyik lesz a legjobb típus pelenkából. A pelenkatorta viszont ebben sokat segíthet. Ilyen ajándékot mellesleg akkor is jó ötlet adni, ha beszélni akarunk a témáról, a tapasztalt anyuka úgyis az általa preferált márkákból választ majd ajándék pelenkát. Lesz ürügy kibeszélni a legjobb és a legrosszabb típusokat, ezáltal is sokat segítve az új anyukának.

Sok terhet levesz a friss szülők válláról

A pelenkatorta másik nagy előnye, hogy leveszi a kényelmetlen cipekedés terhének legalább egy részét a szülőkről, hiszen a pelenka nagyobb kiszerelésben egészen komoly helyet foglal. Ha pedig nincs autójuk, rendkívül nagy segítség lehet néha az ajándék pelenka, legalább addig, amíg a szülésből össze nem szedi magát a friss anyuka. Lesz így ideje piheni, regenerálódni és nem azt kell figyelnie majd, hogy mikor fogynak ki a pelenkából. Vagyis a pelenkatorta, amellett, hogy jól is néz ki, valójában egy rendkívül praktikus ajándéknak számít.