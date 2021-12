„Már az aszfaltburkolat kiépítésén dolgoznak a fehérvári Kadocsa utca térségében, állnak a műtárgyak, elkészült a felüljáró – a tervezett ütemben zajlok a megyeszékhely közúti zsúfoltságát csökkentő „körút” építése.” – számoltak be róla 1981-ben ezen a napon a Fejér Megyei Hírlapban. 40 évvel ezelőtt arról írtak, hogy a százezernél is nagyobb népességet számláló Székesfehérvár közlekedése szempontjából már-már létfontosságú a városközpont tehermentesítése az átmenő forgalom miatt. A cikkben részletesen taglalták a lakosság számára hol és merre halad majd az út, ahol a biztonság érdekében több közlekedési jelzőlámpát is elhelyeztek.