Színes gyógynövényes kisokos Lencsés Ritától

A sok gyógynövénybeszerző túra eredménye nem csupán az egészségesebb életmód lett, hanem egy könyv is. Lencsés Rita mesélt.

A közvetlen személyisége és óriási tudása miatt is közkedvelt természetgyógyász, fitoterapeuta a Covid–19 újabb megjelenése előtt is rendszeresen vezetett gyógynövénygyűjtő túrákat Fejér megyében a Szent István Király Múzeum szervezésében. Rita ilyenkor egy-egy település körzetét megcélozva terelgette az alkalmi kis csapatot, amelynek tagjai zacskókkal, ollókkal, egyéb, a gyűjtést segítő eszközökkel felszerelkezve vágtak neki a túráknak, amelyek végén például somot, csipkebogyót, kökényt vihettek haza. A növényeket aztán frissen elfogyasztották vagy feldolgozták – utóbbi is általában Rita útmutatásai szerint történt. Egy-egy ilyen túra során nagyon sok tudásra tehettünk szert, hiszen a fitoterapeutának a kis­ujjában van a gyógynövények ismerete, és a sok hasznos információt lelkesen, érdekesen osztja meg hallgatóságával, hogy az őt követők minél jobban fel tudják használni a természet patikáját egészségük megőrzése érdekében.

A sok túra és az építő jellegű észrevételek eredményeként pedig ezen az őszön a rengeteg tudnivaló egy része kötetként is napvilágot látott, A gyógynövények nyomában címmel. Hiánypótló is lehet ez a munka, különösen most, hogy a járványügyi helyzet miatt ismét nem lehet szervezetten kirándulni, ki tudja, hogy meddig.

Rita azt mesélte, hogy tavaly gondolta úgy: valóban érdemes lenne megírnia a könyvet, amelynek a kiadására pályázott a fehérvári Lánczos–Szekfű Alapítványhoz. Nyert is, így a kötet idén megszülethetett. Megírásakor arra törekedett, hogy a kiválasztott gyógynövények ismertetése mellett olvasható legyen az is, mire jó az adott növény, hogyan használható fel és merre található (utóbbinál nagyon fontos, hogy tiszta, forgalomtól mentes, valamint ne védett hely legyen).

Rita könyve azért különleges, mert közvetlenebb hangon ír, nem választott túl sok vadontermő gyógynövényt – összesen negyvenöt féle növény került be a kötetbe – ráadásul kifejezetten helyspecifikus, tehát Fejér megyében segíti a gyűjtést. Mindemellett a szerző minden egyes növénynek adott egy jellegzetes fantázianevet (például a füzike „A férfiak gyógynövénye”). A kötet vázát az említett múzeumi, Herbárius nevű túrák adják, amelyre utalások is vannak. Egyes növények leírásánál QR-kódot találunk, amelyen keresztül rövid videók jelennek meg a gyűjtéssel kapcsolatban a felismerésről, a felhasználásról.

Rita tehát igyekezett minél több, befogadható mennyiségű információval ellátni az olvasót. A könyvben sok fotó szerepel, ezek Kővári Rudolfnak köszönhetők, akivel a természetgyógyász szintén egy gyűjtés alkalmával ismerkedett meg.

A következő lépés már a kerti gyógynövényeket tartalmazó kötet lesz – tervezget Rita, aki ebben a téli időszakban leginkább gyökerek – például fekete nadálytő, katángkóró, csalán –, valamint a csipkebogyó, a galagonya gyűjtését ajánlja.

A könyvhöz egyelőre a szerzőnél, később pedig meghatározott helyszíneken lehet hozzájutni.