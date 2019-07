Ötvenre bővült Fejér megye „kincseslistája”

A Fejér Megyei Értéktárba bekerült értékeknek, megyénk csodálatos kincseinek éppen az a jelentősége, hogy a bennünket körülvevő szépségre nyitják rá a szemünket, és rádöbbentenek arra, micsoda gazdagság vesz körül minket – fogalmazta meg Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Az értéktár projekt 2014 őszén indult Fejérben. A munka kezdetekor még csak az alapi ugrós- és kanásztánc szerepelt a megyei listán, ám ahogy teltmúlt az idő, a „kincseslista” egyre bővült. A Fejér Megyei Értéktár részeként a múlt év elején summázott 35 tételről így jutottunk idén májusra – a Fejér megye értékei című magyar és angol nyelvű kiadvány megjelenéséig – 46-ra, és azóta napjainkig 50-re! – Múltunk ismerete elengedhetetlen, a jövőnk kifürkészhetetlen, a jelenünk pedig maga az élet!

A helyi összefogás fontossága: motiváció, tenni akarás és népszerűsítés

Az értékek körül vesznek bennünket, meríteni kell belőlük – hangsúlyozta lapunknak Balog Gábor, a megyei közgyűlés képviselője, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke. Íme az eltelt másfél év „termése”, az új tételek. Ercsiből a rác hagyományőrzés, az Eötvös József Emlékmúzeum, a római katolikus kegytemplom, a katolikus kápolna és az Eötvös-obeliszk, valamint a cukorgyári katolikus Szent Erzsébet-kápolna.

Gárdonyból a dinnyési Várpark, Moháról a Mohai Tikverőzés. Székesfehérvárról a MintaKINCStár program (foglalkoztató füzetsorozat és módszertan), az Óperenciás Fejér megyei mesemondó verseny, a Selmeci– székesfehérvári diákhagyományok, a Tűzzel-Vassal Fesztivál, illetve a Rác utca 27. szám alatti Kézművesek Háza. Velencéről pedig a plébániatemplom 1554-ben készült harangja, a Bence-hegyi kilátóterasz és kilátója (körpanoráma), valamint az ősi templom, a Bod-kápolna. Ezekből szemezgettünk. Római katolikus kegytemplom (Ercsi): a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt barokk stílusú templomot gróf Szapáry Péter, Ercsi és környéke földesura építtette 1762 és 1767 között a település legmagasabb pontjára. A hatalmas homlokzati tornyú építmény egyhajós dongaboltozatú, a szentély kupolája csegelyes.

Berendezései ugyancsak a barokk stílus jegyeit viselik, melyek közül országos jelentőségű az aranyozott főoltár, a szószék, a Nepomuki Szent János-mellékoltár és a Szent Kereszt-mellékoltár. 1912-ben készült a Mária mennybemenetelét ábrázoló főoltárkép, az eredeti Mária-kegyképet a Szent József- mellékoltáron lehet látni. A kegytemplom 1855-től búcsújáró hely. A dinnyési Várpark: a 2014- ben nyílt Várparkban egy valóságos időutazás részesei lehetünk. Jelenleg 38 középkori várépítmény makett másolata tekinthető meg itt.

A park megálmodója és kivitelezője, Alekszi Zoltán korhű megjelenítésre törekedett, eredeti anyagokat, fát és követ felhasználva hozta létre az építményeket. A várakat a történelmi Magyarország alakját idéző sétányon járhatjuk körbe. Nem egy esetben mára feledésbe merült vagy éppen teljesen elpusztult, korábban mégis fontos szerepet betöltő erősségeket is láthatunk a Trianon előtti Magyar Királyságot megformáló területen. A Várpark anyagával az építő 2018- ban bekerült a Guinness-rekorderek közé. A velencei plébániatemplom 1554-ben készült harangja: a velencei katolikus templomban található harang Fejér megye, s egyben az ország 16. legrégebben működő harangja.

Vélhetően a Felvidékről származik, készítője, pontos súlya ismeretlen. A dátum mellett olvasható felirata: Verbum Domini Manet In [a] Eternum – Az Úr igéje örökké megmarad – Ano. D. 1554. (1Pét.1.25). – Az értékgyűjtés öröm, életérzés, amely belülről fakad – vélte Balog Gábor. – Aki saját belső értékeit képes felfedezni, fogékonnyá válik környezete értékeinek befogadására is. Egyfajta felelősségteljes magatartást kíván ez a csodálatos munka, melyhez bizottságunk a lehető legszínesebb eszköztárat kívánja biztosítani. Hozzátette: – Ebben a nagy rohanásban úgy elsétálunk értékeink mellett, hogy sokszor észre sem vesszük, nélkülözhetetlen részei életünknek.

Ezért is szükséges, hogy a települések közössége megmutassa önmagának, a megyének, országnak- világnak értékeit. Ezért is fontos a helyi összefogás: a motiváció, a tenni akarás és a népszerűsítés. – A megyei önkormányzat lehetőségei szerint mindent megtesz azért, hogy Fejér megye megőrizze, bemutassa és gyarapítsa értékeit. Arra biztatok mindenkit, élje át települési szinten is a gyűjtőmunka örömét. Tapasztaljuk meg együtt, milyen az, ha egy közös célért, magyarságunk és nemzeti öntudatunk megőrzéséért, erősítéséért egymást segítve, támogatva teszünk erőfeszítéseket – zárta gondolatait Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke.

Vezető képünk: Alba Regia Táncegyesület (Székesfehérvár) Fotó: Pesti Tamás