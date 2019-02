One woman show – Sohonyai Edit adott elő a fehérvári szakgimnázium diákjainak

Az ifjúsági regényeiről és szórakoztatóan informatív előadásairól ismert Sohonyai Edit volt a vendége a mezőgazdasági szakgimnáziumnak.

Kedden a Generációk találkozása című sorozatban újabb egykori diák érkezett a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolába. Ezúttal Sohonyai Edit írót hívták meg, akit a sorozat házigazdája, az iskola igazgató-helyettese, Gellén Miklós Gábor kérdezett. Edit a tőle megszokott közvetlen stílusban, sodró lendülettel mesélt a múltról és arról, hogyan lett belőle író.

Editről nem nagyon gondolnánk, hogy annak idején állategészségőrnek tanult, és egyebek mellett állatok oltásában, ivartalanításában vett részt. Márpedig tizenévesként, az iskolai tanulmányok során ilyen élmények is érték, úgyhogy sok olyan, a rögvalósághoz köthető tapasztalatot szerzett, amelyekhez csupán az olvasással nem jutott volna hozzá. Ám az ifjú lány életében a könyvek is fontos szerepet kaptak, csak úgy falta az irodalmat. A Szent Istvánba egyébként egy barátnője javaslatára jelentkezett, mert szerettek állatokkal foglalkozni – mesélte a diákságnak.

A középiskolai évek alatt kiderült, hogy az az irány nem neki való, ezért megpróbálta az ELTE magyar-történelem szakát. Mivel oda nem vették föl, dolgozni kezdett, s belevágott egy naplónak a megírásába, amelyben saját vágyait rögzítette. Ez lett a szinte rögtön berobbant Macskaköröm. Editnek azóta összesen 12 könyve jelent meg a Móra Kiadónál, s ma az íráson kívül – egészségfejlesztő végzettségét is kiaknázva – tiniknek szóló emberismereti előadásokat tart országszerte. A jelenlévők ízelítőt is kaphattak: Edit szinte one woman show-t tartva, a fiatalokat bevonva, viccesen tárta föl a testbeszéd jelentőségét, s hogy milyen fontos szerepe van életünkben a tudattalannak.