Hármas kötetbemutató a Vörösmarty Társaságnál

Érkezik majd Mezey Katalin, bemutatják a Vár című folyóirat új számát, s lesznek egyéb vonzó programok is a Vörösmarty Társaság háza táján.

Az irodalmi szervezetnél kedden tartottak sajtótájékoztatót, egyrészt hogy széleskörűbb egyeztetést, együttműködést kezdeményezzenek a városban működő kulturális intézményekkel, más programszervezőkkel, másrészt pedig azért, hogy ajánlják az aktuális rendezvényeiket.

Már a január kínálata is gazdag, s az első rendezvényt szerdán meg is tartották. Itt Bakonyi István irodalomtörténész két kötete (Nap-lom 4., Arányok és erények) mellett Pálfalvi András író, költő Világok határán című új könyvét mutatták be a kiadóvezető, Kaiser László jelenlétében. A házigazda a társaság elnöke, Bobory Zoltán volt.

A folytatás a Királykút Emlékházban várható január 13-án, hétfőn 18 órától. Ekkor Bakonyi István házigazda lesz, vendégként pedig Mezey Katalin költő, író érkezik, aki Régi napok rendje címmel mutatja be novelláskötetét.

Másnap, az Öreghegyi Közösségi Házban 18 órától a Vox Mirabilis Kamarakórus karnagya, Zemlényi Katica lesz Bobory Zoltán vendége a disputa sorozatban.

Január 15-én, szerdán 18 órától a társaság Vár című folyóiratának legújabb számát mutatják be, P. Maklári Éva alelnök moderálásával, a szerzők közreműködésével.

Zenés est lesz január 27-én, hétfőn 18 órától a Királykúton, ahol Kissné Rétfalvi Andrea és Gabrieli-Kiss József vendégeskedik. A következő Öreghegyi Dispután, január 28-án 18 órától Németh Miklós Attila újságíróval, televíziós műsorvezetővel hallható beszélgetés.

A társaság Áron Nagy Lajos Művészetbarát Köre január 29-én, szerdán 17 órától tartja havi összejövetelét, Lakner József elnök vezetésével.

(A) Költő-zug (zúg) elnevezésű kör január 30-án jön össze újra, a házigazda László Zsolt költő lesz. Ez a program 17 órakor kezdődik, majd 18 órától lesz még egy kötetbemutató: a 60 éves Szegedi Kovács György új, Fehér című verseskötetét Sebők Melinda irodalomtörténész ajánlja a közönség figyelmébe.