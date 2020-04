Fejér megyeieket is díjaztak az online Fonogram-díjátadón

A székesfehérvári kötődésű Mörk zenekar nyert el a Fonogram – Magyar Zenei Díjat az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában.

Ugyanitt Orsovai Reni is újabb sikert ért el. A díjátadó műsorfolyam szombaton zajlott a világhálón. Szűts László, a díjazó Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) elnöke is egy okostelefon képernyőjén mondta el, hogy közel 30 éve díjazzák már a magyar közönség füleinek legkedvesebb dalokat, lemezeket. „The Resurrection Of Mörk” – ez a Mörk díjat nyert zenei albumának címe.

A netes átadón a zenekar tagjai arról beszéltek, hogy óriási megtiszteltetés számukra a díj, s külön megköszönték a figyelmet mindenkori koncert-látogatóiknak. A fehérvári Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban is tanító Orsovai Reni, Rácz Gergővel közös Mostantól című dala – amely a köztévé A dal című dalverseny idei szériáját is megnyerte – az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában érdemelte ki a Fonogram – Magyar Zenei Díjat.