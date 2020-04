Emberi sorsok Trianon tükrében

Kultúrkarantén sorozatunk következő részeként Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum régésze ajánlja az olvasók figyelmébe Wass Albert egyik művét, melynek középpontjában az összefogás és a küzdelem jelenik meg.

– Némi töprengés után Wass Albert Csaba című regényére esett a választásom. Ugyan az irodalomkritikusok nem a legjobb Wass-regények közé sorolják, de kit zavar ez, ha tetszett és élmény volt az olvasása? Idén lesz a századik évfordulója a trianoni békediktátumnak, ami különleges aktualitást ad a Wass Albert-regények olvasásához. Elragadó bájjal tudta papírra vetni hőseinek, a székelyeknek viselkedését és érzéseit a trianoni tragédiát követő időszakban. Mindemellett legtöbb regényének lapjairól árad a táj és a természet szeretete. S ha már a természet szereteténél és tiszteleténél tartunk, hadd ajánljam még Fekete István Tüskevárát. Ifjúsági regénynek mondatik, de hangoskönyvként, felnőtt fejjel meghallgatni is óriási élményt jelentett Tutajos és Matula bácsi kalandjainak nyomon követése – ajánlja Szücsi Frigyes.

A régész egyik kedvenc idézete is Wass Albert-kötetben olvasható. Az alábbi sorok a főszereplő, Ferkó szájából hangzanak el: „Az a legény, aki tűzbe jutva nemhogy megégne, de még meg is pirítja a maga szalonnáját!” Ez a gondolat most, a járvány nehéz időszakában is megszívlelendő, mert azt a pozitív üzenetet hordozza, most se hagyjuk el magunkat, próbáljuk hasznosan eltölteni az időnket. A rossz körülmények között is keressük és lássuk meg a jót és a szépet.

Szücsi Frigyes arról is mesélt lapunknak, hogy mivel tölti az időt a négy fal között.

– Az unatkozás rég elfeledett gyerekkori ismerősöm. Kétéves örökmozgó kislányom egész nap leköti apát vagy anyát, olykor egyszerre mindkettőt. Egyébiránt egy pályázati határidő szorításában könyvet írok a megvédett doktori értekezésemből. Lényegében arról szól, hogy mit tudunk azokról az emberekről, akik az Árpád nagyfejedelem honfoglalását megelőző több mint három évszázadban éltek a későbbi Fejér megye területén. Ők nem mások, mint az avarok, egy izgalmas keleti eredetű íjfeszítő lovasnép, akik jelentékeny szerepet játszhattak a magyar nép kora Árpád-kori alakulásában is.

A régész szakember azt javasolja, az otthon tartózkodás idejét is igyekezzünk hasznosan eltölteni. Ez az időszak alkalmas lehet az elcsendesedésre, a magunkba nézésre, és az életünk átgondolására is.