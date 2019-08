Egy sikk(er)es banda Fehérváron

Csillogó magas sarkúba, pink tüllszoknyába és babarózsaszín felsőbe bújva énekelt Kiss Kamilka.

Öltözetével és énekhangjával egyaránt könnyed nyáresti hangulatot árasztott a szövegíró-énekes hölgy, aki négy férfi társaságában, sikkesen lépett az Öreghegyi Közösségi Ház kertjében álló színpadra.

A Kamilka & Pesti Sikk nevű formáció két tagja is székesfehérvári kötődésű: Csóka Péter gitáros és Lőrincz Ádám billentyűs dalszerző tősgyökeres fehérváriak. Utóbbi Kiss Kamilkát is Fejér megye székhelyére csábította. A világot jelentő deszkákon látványra öten, de valójában (egy pocaklakóval együtt) összesen hatan voltak. Így mutatták be a jazz-pop és a funk lezserségét a telt házas helyszínen – a zenekar többi tagja laptopon át szólt a mindig tapsra kész nagyérdeműhöz.