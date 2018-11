A szabadságharc folytatódik – Cey-Bert Róbert Gyula kötetét mutatták be

Mindent ötvenhat szellemében: ezzel a mondattal lehetne összegezni Cey-Bert Róbert Gyula életét.

Cey-Bert Róbert Gyula rendhagyó személyiség, akinek életét az istenhit, a szabadságszeretet és a magyarságtudat foglalja keretbe. Műveit már jól ismerhetik a Fejér Megyei Hírlap olvasói: az 1956-os megemlékezések sorában számoltunk be nemrégiben arról, hogy saját élményeit is feldolgozta A Szabadságharcos című legújabb regényében. A kalandos életű író, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola egykori tanára – aki a Corvin köz tűzvihara és külföldre való távozása után a világ több pontján is harcolt elnyomott népek oldalán a szabadságért –, szerdán este a fővárosban, a török Yunus Emre Kulturális Intézetben beszélt életéről, elhivatottságáról, a magyarságért vállalt szellemi küldetéséről. És természetesen a Püski Kiadó gondozásában megjelent kötetéről, amely tele van életrajzi elemekkel.

Az 1956-os események következményei megrengették a világot, mivel megmutatták a kommunista nagyhatalom igazi természetét és ezzel megállították a kommunizmus világhódító szellemi előretörését, elindították a Szovjetunió befolyásának lassú hanyatlását, mondta Cey-Bert Róbert Gyula.

Az olvasókkal való találkozás legfőbb üzenete az volt, hogy ha összefog a nemzet, a pokollal is szembe szállhatunk. A nemzeti összefogásnak pedig az igazi hazaszeretet a meghatározó motorja, az igazi hazaszeretet pedig ott van a lelkünkben, amely bizonyos történelmi helyzetekben szinte kirobban belőlünk. A Fejér megyéhez sok szálon kötődő író szerint a szabadságharc folytatódik, csak éppen szellemi értelemben, hiszen „romlás és fajtalanság” fenyeget minket. Ezért kell emlékeznünk arra dicsőséges időszakra, amikor „kiégett belőlünk a bizonytalanság, s megnemesedett a lélek, minden, ami magyar”.

