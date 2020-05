Kárpát-medencei kézműves adatbázist hozott létre a Hagyományok Háza

A Hagyományok Háza Kárpát-medencei kézműves adatbázisa az intézmény honlapján már elérhető. A regiszter egyaránt szolgálja a hazai és külhoni mesterek javát, s az igényes vásárlók érdekeit.

„Régi vágyunk teljesült a Kárpát-medencei kézműves adatbázis létrehozásával, amit a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért Kézműves Katalógusnak neveztünk el – kezdte Illés Vanda, a Népi Iparművészeti Osztály vezetője. – A regiszter gyakorlati haszna, hogy könnyen kezelhető, rá lehet keresni profilokra, nevekre. A kezdeményezésnek a Hagyományok Házában nem volt előzménye, de a Kárpát-medencében – például Erdélyben és Felvidéken – már voltak hasonló gyűjtemények. Egyéves munka áll mögöttünk: az eredmény a fejlesztők, a Népi Iparművészeti Osztály, valamint a Hagyományok Háza Hálózat munkatársainak kezét dicséri, akik a tesztelésben is aktívan közreműködtek. Fontosnak tartom az adatbázis széles körű véleményezését, mivel országrészenként mások a körülmények és a feltételek, így nyomatékosan támaszkodhatunk az ott élő szakemberek tapasztalataira.”

A folyamatosan bővülő katalógus meghívásos alapon készült: felállították a bekerülési szempontrendszert.

Elsősorban a már elismeréssel – mint például a Népművészet Mestere, vagy a Népi Iparművész címmel – rendelkezők élveztek prioritást, mivel ezek a díjak az életpályájukat is jellemezhetik. Külhonban azért más aspektusok is érvényesülhettek, hiszen a távolságok, vagy az elzártságuk miatt számos alkotó nem kerülhetett be a korábbi díjazottak körébe. Jelenleg Magyarországról, Erdélyből és Délvidékről szerepelnek mesterek az adatbázisban, de a bővítési terveikben Felvidék, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék és Burgenland is szerepel. A diaszpórában élő mesterekre is gondolnak a jövőbe.

A szűrő-kereső rendszer könnyen kezelhető.

Számos praktikus információt is tartalmaz, például: ki az a mester, akinek játszóház tartásában is van gyakorlata, vagy mesterség bemutatóra is vállalkozik, illetve mobilis, így vásárokra is szívesen megy. A nyelvismeret is fontos lehet egy külföldi rendezvényszervezőnek.

„A katalógus felhasználói célközönsége igencsak kiterjedt, tehát bátran ajánlhatjuk a már említett rendezvényszervezőknek. Jóval szélesebb kört jelenthetnek azok a vásárlók, akik nyitottak a népi kézművesség értékeire, s magas színvonalú dísz- és használati tárgyakat kívánnak venni. Az interaktív térkép az elérhetőséget könnyíti meg. A tanulni vágyókat is szolgálják az oldalak, mivel azokon a tanítványokat fogadó kézművesek is elérhetők” – mondta el Illés Vanda.

Borítókép: kosárfonók