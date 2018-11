Zöld suli a Gazdaság Házában: amit a környezetvédelemről tudni kell

Az európai hulladékcsökkentési hetet minden évben november utolsó hetében tartják. Hagyományosan ennek keretében egy jeles zöld nap a fogyasztás csökkentését hirdeti. A Ne vásárolj semmit! naphoz kapcsolódott az a program, amelyre diákokat és tanárokat vártak a Gazdaság Házában.

A délután megnyitóján Lajtmann Csaba, a legrégebbi hazai környezetvédő egyesület elnöke tartott bevezető előadást, amelyben kiemelten a fák és erdők védelmére helyezte a hangsúlyt. Ezért kapta az előadás a Többet ésszel, mint láncfűrésszel címet és a Dzsungel könnye alcímet.

A prezentációban azonban szó esett még a Klímavédelmi Szövetség munkájáról, a magunk után itt hagyott ökológiai lábnyomról, a túlzott vásárlásról. Arról, hogyan késztetnek minket állandó fogyasztásra, de arra is felhívta az előadó a diákok figyelmét, hogy a szétesett műanyag hulladéknak – és ezért is érdemes kerülni a műanyag csomagolású termékeket – nem ismerjük az egészségügyi kockázatait.

Fakivágások

A fakivágások kapcsán egy győri 45 éves platán történetét mesélte el. Elmondta, létezik olyan ingyenes telefonos applikáció, amellyel az életkor és a fajta ismeretében kiszámolható bármilyen fa értéke. Fenti platánnak például 3,5 millió forint volt az eszmei értéke, évente 83,5 kilogramm szén-dioxidot és több mint 600 kilogramm port kötött meg, 92 kilogramm oxigént termelt, valamint 6 köbméter vizet párologtatott. Mindeközben pedig árnyékot adott a hűsölni vágyóknak.

Mozdulj a klímáért, Ne vásárolj semmit!-nap, az Erdő legyen veled

Szó esett még a Magyarországi Klímavédelmi Szövetség országos kampányairól is. Ilyen a Mozdulj a klímáért, amelyben a fehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola is részt vesz, és amelyben fákat ültetnek a részt vevő intézmények; a Ne vásárolj semmit! nap, amely a mára hazánkban is hatalmas méreteket öltött Black Friday ellentéte, vagy az Erdő legyen veled mozgalom. A klímaváltozás kapcsán szóba került a 2015-ös párizsi éghajlatvédelmi egyezmény, amelynek fő célja a hőmérséklet emelkedésének 1,5-2 fok alatt tartása, mert ez jelentősen csökkenti az éghajlatváltozás kockázatait és hatásait. Lajtmann Csaba rámutatott: jelenleg 1 fok körül tartunk, ám már ez is szélsőséges időjárást okoz. Régen is előfordultak ugyan szélsőségek, csak nem ilyen gyakran.

A megnyitót követően a pedagógusoknak bemutatták azt a természettudományos labort, ahol a fenntartható gazdálkodáshoz kapcsolódó tanfolyamokat tartanak majd. Eközben a diákok többféle érdekes fizikai kísérlet tanúi lehettek.

Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke egyelőre ugyan meglehetősen sötéten látja a jövőt, de azt reméli, a fiatalok hatékony megszólításával a jövőben eredmények érhetők el a Föld és az emberiség jövőjének érdekében.

