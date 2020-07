A sokak által közkedvelt méz ára lassan az elérhetetlen kategóriába fog tartozni, mert az idei áprilisi fagyok miatt az akácvirágok nyolcvan százaléka elfagyott.

A megmaradt virágokat pedig elmosta az eső, hiszen a méhek esőben nem gyűjtenek. Virág László méhész szerint van jó év, rossz év, és van az idei, ami katasztrofális. Sok méhész arra kényszerül, hogy eteti a méhcsaládjait, különben azok elpusztulnának. Bíznak abban a méhészek, hogy a napraforgó virágzása idején, amikor a hordás elkezdődik, megfelelő lesz az időjárás, és ez valamennyi kárpótlást jelenthet még az idén.

A háromezer forintot is elérheti egy kiló akácméz ára a piacon

Virág László székesfehérvári méhész lapunknak beszámolt arról, hogy az idei akácméztermés drasztikusan kevés. Volt olyan év, hogy egy család termelt húsz kiló mézet, amely kiváló hozamnak számít. Tavaly az átlag nyolc kiló volt, de az idei évben ez csak két és fél kilogramm, ami az előző számokhoz képest igen alacsony. Ez annak a következménye, hogy az akácvirágok megfagytak. Az ő területén, ahová a családjait helyezte, nemcsak az áprilisi fagykárok, hanem a nagy szárazság is megfejelte az előbbi gondot, s rengeteg társa járt így országszerte. Bár az országutak mentén sok virágzó akácot lehetett látni, az erdős részeken a fák szinte csupaszok voltak, és a maradék kevés virág nem adta meg az elvárható mennyiséget.

A fagy miatt nektáradásra csak kevés fa volt képes. A méhész telephelye mellett lévő 17 hektáros akácerdőben például alig lehetett látni fehér kis csokrokat a fán. A hordás, amikor a méhek gyűjtik a nektárt, nagyjából mindössze két napig tartott, hiszen a rossz idő miatt a nektár sem termelődött megfelelően, a – méhész terminológiával szólva – „bogarak” pedig a kaptárba szorultak, mert a hőmérő több reggelen is csak fagypontközeli hőmérsékletet mutatott. A méhek így felélték azt a kevés mézet is, amit sikerült nekik begyűjteni.

Azt is megtudtuk, hogy a nagykereskedők eddig kilogrammonként 1200 forintért vásárolták meg az akácmézet a termelőktől, azonban a mostani szezonnak köszönhetően a kilogrammonként 2100 forintot is elérheti a felvásárlási ár. A piacokon már tapasztalhatjuk a drágulást: egy kiló akácméz akár 3000 forintba is kerülhet.