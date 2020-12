Utazási korlátozások lépnek életbe december 19-től Ausztriában

Aki az ünnepekre valamelyik külföldi rizikóövezetbe utazik, Ausztriába visszatérve 10 napra köteles lesz karanténba vonulni – közölte a belügyminisztérium – ez a bejelentés persze nagy felháborodást okozott magyar körökben is, hisz számos Ausztriában élő magyar megszeretné látogatni magyar családját és rokonait.

A beutazási korlátozások december 19-től január 10-ig érvényesek, és persze érinthetik a karácsonyra Magyarországra hazautazókat is. A rizikóövezeteket a 100.000 főre jutó, 14 napos fertőzöttségi szám alapján sorolják majd be. Ha ez az érték magasabb mint 100, akkor az adott ország rizikóövezet – számol be a részletekről az orf.at.

A rendelkezés a Balkán államai mellett Magyarországot is érintheti, ahol ez a szám az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ – ECDC december 1-jei adatai szerint 708.

Akik december 19-től egy adott rizikóövezetből szeretnének beutazni Ausztriába, azok 10 napos karanténba kötelesek vonulni. A karantén 5. napjától, saját költségre egy PCR tesztet végeztethetnek. Ha ez negatív, akkor a karantén idő előtt véget ér.

A rendelkezés további részletei egyelőre nem ismertek. Az egészségügyi minisztérium azt ígéri, az új szabályok nem érintik majd az ingázókat és az üzleti úton lévőket, illetve figyelembe veszik majd a külföldről érkező, 24 órás gondozók munkarendjét is. A rizikóövezetek első listáját várhatóan december közepén teszik közzé.