Újabb intézkedéseket jelentett be Cser-Palkovics András közösségi oldalán

Számos új információt osztott meg a lakóközösséggel csütörtök délután Székesfehérvár polgármestere hivatalos közösségi oldalán. Továbbra is kéri a fehérváriakat, amennyiben tehetik maradjanak otthon.

Tisztelt Fehérváriak!

A mai napon is számos információt szeretnék megosztani Önökkel, hiszen szakembereink folyamatosan dolgoznak, a rendkívüli helyzetben mindent megteszünk közösségünk tagjaiért.

– Sokan érdeklődnek a 70. életévüket betöltöttek közül telefonon és e-mailben ügyfélszolgálatunkon. Ez is mutatja, hogy milyen fontos az összefogás, és szerencsére egyre többen veszik komolyan azt a figyelmeztetést, hogy az időseknek most otthon kell maradniuk. A legtöbben információért hívják kollégáimat, de 30 konkrét segítségkérés is befutott már. Ugyanilyen fontos, hogy az otthonmaradást vállaló idős embereknek legyen kihez szólniuk, így az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek, valamint civil szervezetek és önkéntesek bevonásával elindul egy telefonos lelki segítségnyújtás is.

– Átmenetileg kijárási és befogadási tilalmat rendelt el az állami hatóság a szociális intézményekben, de az érintett családok a házi segítségnyújtás lehetőségével a továbbiakban is élhetnek. Ezt városunkban a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben lehet jelezni, kérjük, telefonon vegyék fel velük a kapcsolatot.

– Nagyon sokan hívják telefonon a háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, így türelmet kérünk, ha nem sikerül azonnal elérni őket. Kérjük, mindenképpen telefonon és ne személyesen történjen a háziorvos megkeresése. A könnyebb elérés érdekében a Humán Szolgáltató Intézet közreműködésével készítünk egy e-mail listát, amelyet a város honlapján fogunk közzétenni, ez is segíti majd a kapcsolattartást a szakemberekkel.

– Hétfőtől a Volánbusz ritkítja járatait a helyi közösségi közlekedésben a jelentősen lecsökkent igényeknek megfelelően. A menetrenddel kapcsolatos információk elérhetőek lesznek a városi honlapon.

– A játszótereket is lezárjuk! A Városgondnokság a kerítéssel nem körbevett helyszíneken körbeszalagozza a játszóeszközöket.

– Szombat reggeltől a szabadtéri sportpályákat (Bregyó, Halesz, Túrózsáki úti és Aszalvölgyi park) is lezárjuk. Kérjük, ne használják ezeket!

– Lezárjuk a kutyafuttatókat, és nem indítjuk el a szökőkutakat.

– Az intézkedések betartásában a polgárőrség segítségét kérte a város, ők fognak járőrözni az érintett területeken, és hazaküldik az ott tartózkodókat.

– Mától a Tourinform Iroda telefonos és e-mailben folytatott ügyfélfogadásra áll át.

– Hétfőtől már valamennyi fehérvári közszolgáltatónál online ügyintézésre lesz csak lehetőség.

– Újabb felajánlások érkeztek a fehérvári cégektől. Köszönjük a Merx áruház kínai tulajdonosának, hogy több ezer sebészi maszkot ajánlott fel az

Önkormányzat védekezésben résztvevő munkatársainak, a kórháznak, a mentőszolgálatnak, a rendőrségnek, tűzoltóságnak és a gyermekvédelmi központnak. Köszönjük az Alba Plazában működő KFC étteremnek az idős emberek mai ellátásában nyújtott segítséget, és a Masterplast által tett tárgyi felajánlást.

– A mai napon egy újabb értesítést kaptunk, azaz eddig a percig 18 hatósági házi karanténra kötelezett személy van Székesfehérváron.

Külön szeretnénk megerősíteni az önkéntesekre vonatkozó felhívást az egészségügyben dolgozók és pszichológusok felé. Egyéb feladatokra is várjuk az önkéntesek jelentkezését az [email protected] címre. Levélben megkerestük az egészségügyi magánszolgáltatókat is, hogy ki tudna segíteni a veszélyhelyzet fokozódásakor a városi ellátásban.

Betartandó, kiemelkedően fontos szabályok egészségünk védelme érdekében:

– Mindenki, aki megteheti, maradjon otthon! Különösen a legveszélyeztetettebb korosztály, az idős emberek figyeljenek erre! Őket mindenben segítjük, Önkormányzatunk a 70 év felettieknek külön lehetőséget biztosít, hogy megkönnyítse ellátásukat.

– Nincs nyári szünet és nincs tanszünet sem! Kérem a szülőket, hogy felelősséggel gondoskodjanak arról, hogy a fiatalok és a gyerekek ne közterületeken tartózkodjanak, hanem otthon!

– Kérem, hogy kerüljük el a tumultuózus jelenteket az áruházakban és a bevásárlóközpontokban! Minden szakmai szervezet tájékoztatása szerint: nincs és nem lesz hiány Magyarországon az alapvető élelmiszerekből!

– Kulcskérdés és tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat! És tartsuk az ajánlott 2 méteres távolságot!

– Ha bármilyen tünetet észlel magán, kérjen telefonon orvosi segítséget! Semmiképpen se személyes menjen be a rendelőbe!

– A fenti figyelemfelhívásokat azért is komolyan kell vennünk, mert az operatív törzs ma bejelentette, hogy az egész országban jelen van a koronavírus. Kérjük az óvatosságot, és azt, hogy mindenki maradjon otthon, kerülje a személyes találkozásokat!