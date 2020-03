Új zuhanyzót adtak át a kríziskezelő központban Fehérváron

Újabb blokkal bővült a Krízis­kezelő Központ Utcai Szociá­lis Irodájában az utcáról ingyen igénybe vehető zuhanyozó. A jövőben akár mozgásukban akadályozott hajléktalanok is tudnak tisztálkodni.

Utcán élő kerekesszékes személy nincs ugyan Fehérváron, de ahogy Zsabka Attila, a Székesfehérvári ­Kríziskezelő Központ vezetője elmondta, járókerettel közlekedő vagy nehezen mozgó viszont igen. Nekik könnyebbséget jelent az eddig meglévőtől tágasabb helyiség. A központ udvarában lévő, de az utcáról is megközelíthető irodában hétfőn, szerdán és pénteken volt eddig is lehetőség arra, hogy az utcai hajléktalanok 8 és 12 óra között tisztálkodhassanak, ám mivel megnőtt a lehetőséget igénybe vevők száma, szükségessé vált egy újabb zuhanyzó kialakítása.

Ezt adták át kedden délelőtt az intézmény fenntartója, a székesfehérvári önkormányzat részéről Mészáros Attila alpolgármester, valamint a beruházást támogató Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, Igari Antal jelenlétében. Az átadón elhangzott: az új helyiség kialakítására pályázati úton közel 1,741 millió forintot nyert a kríziskezelő központ az alapítványtól. Zsabka Attila azt is elmondta, jelenleg nagyjából 120 utcán élő hajléktalan van a városban, akik közül csak igen keveset tudnak rávenni arra, hogy bejárjanak a nappali ellátóba, ahol ebédet és szállást is biztosítanak számukra. Az alapítvány kurató­riumának elnöke szerint jó helyre került a támogatás.

Igari Antal lapunk kérdésére válaszolva elmondta, 12 éve támogatnak különféle kezdeményezéseket, beruházásokat, fejlesztéseket. Évente négy pályázat kerül kiírásra, amelyeken nemcsak intézmények, de magánszemélyek is részt vehetnek. Az érdeklődés pedig mindig nagy, negyedévente közel 100 pályázat érkezik hozzájuk. Az elbírálás szigorú, a támogatás igénylését alaposan meg kell indokolni, és a bíráló testület helyszíni bejárást is tart. Ám általánosságban elmondható, hogy az évi mintegy 400 pályázó kétharmada megkapja a pénzbeli segítséget az alapítványtól, ami a számok nyelvére fordítva 50-60 millió forint szétosztását jelenti éves szinten. Az alapítvány ezenfelül állandó támogatást nyújt a Szent Kristóf Háznak, valamint autista klubot is működtet.