Új laboratóriumot kaptak a fehérvári kisiskolások

Általános iskolásoknak létesített természettudományos labort – a megyei iparkamarával együttműködve – a Gaja Környezetvédő Egyesület.

Az új természettudományos laboratóriumot Fehérváron, a Gazdaság Házában rendezte be a Gaja Környezetvédő Egyesület. Az első foglalkozást hétfőn tartották, ahol a Munkácsy-iskola ötödik osztályosai gyakorlati feladatok, kísérletek során a talaj működéséről szereztek hasznos ismereteket.

A labor létrehozását az Alcoa alapítvány pályázatán elnyert 20 ezer dollár tette lehetővé. Felállításában közreműködött a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is – tudtuk meg Varga Gábortól, az egyesület elnökétől, aki maga is részt vett munkatársai között a foglalkozás levezetésében. Elmondta azt is: a korszerű laborban, ahol csak komoly mikroszkópból vagy fél tucatot számoltunk meg, a környezetünk azon elemeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek, amelyekre fokozottan ügyelni kell a fenntartható jövő érdekében. Az idei tanévben a megyeszékhely nyolc ökoiskolájából már biztosan felkeresik majd a labort a negyedik osztályosok. A kör későbbiekben persze bővíthető lesz – hangzott a lapunk kérdésére adott felelet. A forgószínpadszerűen végzett gyakorlatok minden kisdiákot lekötöttek, nem unatkozott egyikük sem.