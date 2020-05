Új buszok járnak Abán

Több szempontból is fejlődik Aba városa, s erre ékes példa a város új tömegközlekedési eszköze: a két új lila busz.

– Erre a fejlesztésre azért volt szükség, mert lakossági panaszok érkeztek a sofőrökkel kapcsolatban, és hogy nem jó a minősége az autóbuszoknak – avatott be a részletekbe minket Mikula Lajos, polgármester, aki elmondta: egyeztettek a buszokat beszerző céggel, és ennek eredményeképpen új (legalábbis a településen új) buszok érkeznek, egyenesen Veszprémből.

– Ezek valóban jó minőségű és jó állapotú buszok, ezelőtt Veszprémbe szolgáltak, de ott nem bérelték tovább őket. Csütörtökön jómagam is felszálltam rá, és próbaképpen mentünk is vele egy kört. Jól húzott a motorja, kényelmes volt, csöndes. Külön jó hír, hogy nemcsak egy, hanem kettő is érkezik belőlük, hiszen a tartalék buszt is lecseréljük.

A buszközlekedés Abán – ugyanúgy, mint az iskolák – június 2-án indul újra.

A polgármester azt is hozzátette az előzőekhez, hogy reményeik szerint új autóbusz sofőrök is érkeznek, akik jobban tudják tartani a menetidőt.

Ezek a buszok szállítják – mások mellett – a gyermekeket is az iskolába és az uszodába.