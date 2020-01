Trónon az uralkodók – Lezajlott a Ciszterci Diáknapok-sorozat

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Ciszterci Diáknapokat a nagy múltú intézményben és idén először egy egész iskolai héten át zajlott a mozgalmas sorozat. A hét utolsó napján kiderült az is, hogy ki lett a király s a királynő.

Bár a diákok százaitól nyüzsgő aulában Orosz Ágoston, az iskola igazgatója fogadott minket, kérdéseinkre Párkányi Veronika, a Ciszterci Diákképviselet négytagú elnökségének egyik tagja mutatta be a rendezvényt.

Hétfőn Ki mit tud? volt, ahol énekeltek, táncoltak, sőt légtornász-mutatványokkal is előrukkoltak. Kedden az 5–11. évfolyamosok osztályéneklési versenye zajlott, de kedden lehetett megnézni a végzős diákok kampányvideóit is, melyek segítenek eldönteni, ki is legyen közülük a király és a királynő. Szerdán kezdetben kampánytáncok voltak, majd délután megkezdődtek az osztályharcok a 7–11. évfolyamosok között. A rendezvény célja az, hogy összekovácsolja a közösséget, és hogy a végzősök méltóképpen búcsúzhassanak az iskolától.

A királyválasztás még csütörtökön délután megtörtént, ám annak eredménye hétpecsétes titok volt egészen péntek este nyolcig, amikor is fellebbent a fátyol, és kiderült, hogy ebben a tanévben a 12. c osztály győzött, így Brunner Mátyás és Sommer Anna nyerte el a trónt.

Brückner Ákos Előd O.Cist spirituális vezető azt nyilatkozta: – A verseny legszebb vonása, amin mi is meglepődtünk, hogy most először nem egymás ellen, hanem egymást támogatva versengtek, ami nagyon keresztény és mélyen emberi magatartás.