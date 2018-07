Több mint huszonkét kilométeren újul meg az út Nagyvenyimtől a mezőfalvi körforgalomig

A felújítás a település teljes átkelési szakaszát érinti – jelentették be pénteken sajtótájékoztatón a nagyvenyimi községházán.

A sajtótájékoztatón Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kifejtette, hogy Fejér megyében összesen 36 milliárd forint áll rendelkezésre a terület- és településfejlesztési operatív program támogatásai nyomán. Dunaújváros és vonzáskörzete fejlődésének fontosságáról Galambos Dénes, a megyei jogú város és térségének ipar- és területfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztosa szólt. A beruházás bejelentésén részt vett Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Simon László kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője és Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a terület- és településfejlesztési operatív program keretein belül országosan több mint 517 kilométernyi út teljes körű felújítását indítja el. A program egyik elemeként Fejér megyében a 6219-es jelű, Dunaújváros–Sárbogárd közötti összekötő út több mint 22 kilométeren újul meg. A társaság a Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II. elnevezésű projektet vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg. A fejlesztés első ütemére vonatkozó közbeszerzési eljárás során kiválasztották a kivitelezőt.

A 7,5 kilométeres első szakasz 759 millió forintból újul meg, a munkaterületet hétfőn adják át, az útátadást november végére tervezik. Amint Molnár István, a Magyar Közút Zrt. Fejér megyei igazgatója elmondta: a felújítás Nagyvenyim teljes átkelési szakaszát érinti, és a mezőfalvi körforgalomnál végződik. A kivitelezők a kopóréteg profilmarásáról, a süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet cseréjéről, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az új kopóréteg terítéséről, az új, tartós burkolati jelek felfestéséről, valamint a KRESZ-táblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodnak. A szakaszon található negyvenkét útcsatlakozás mindegyikét aszfaltozzák, a tizenkét meglévő autóbusz-megállóhely betonburkolatot kap, illetve két új buszöbölpár is épül, valamint megújulnak az utasperonok is.