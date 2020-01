Testvérek közötti játékos okos-vetélkedés zajlott a Széna Téri Általános Iskolában

Tesztekkel kezdődött, képkirakóssal folytatódó, játékos vetélkedőt szerveztek a testvériskolák között, online, kihasználva az okosterem, illetve az internet adta lehetőségeket.

A magyar kultúra napján két egymástól távoli iskolában is méltó eseményt szerveztek az ünnepen: a székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola és a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskola hetedikesei mérkőztek meg egymással az internet és néhány okoseszköz segítségével tegnap, kora délután.

A nagy becsben tartott nap tiszteletére rendezett eseményen többek között olyan kérdések is előkerültek, mint a magyar irodalom nagyjai, vagy például a magyar feltalálók és azok különleges találmányai.

A nemrég átadott Széna téri okosterem nagy segítség volt a vetélkedő során, így a nyolc, egyenként négyfős csapat gyorsan és jól válaszolt a kérdésekre. Azonban a vonal másik végén szorgoskodók sem maradtak adósak, mindent tudtak, ugyanakkor győztest nem hirdettek.

Az esemény egyébként egy pályázat előkészítő foglalkozása is volt egyben, és éppen az a nem titkolt szándék, hogy szorosabbra fűzze a testvérek, illetve a testvériskolák közötti barátságot. Természetesen ezt nem csak online módon kívánják folytatni, ezért májusban a fehérvári diákok a Székelyföldre látogatnak majd, így akik most a világháló, a webkamera és a hatalmas monitor segítségével integettek egymásnak, azok hamarosan kezet is szoríthatnak Erdélyben.

A fehérvári iskola már hetedik éve vesz részt a programban, amelynek koordinátora, Szabó Katalin azt mondta, hogy az ehhez hasonló alkalmak lehetőséget adnak hagyományok és a magyar nyelv ápolására is.