Tegyünk azért, hogy elkerüljük a kémény-, tető- és lakástüzeket!

Télen nemcsak a hideg okozhat bajt – például a kihűléssel –, de a meleget biztosító berendezések és nem megfelelő használatuk is.

Prevenció. Ettől a szótól sokan ódzkodnak, hiszen unalomig hangoztatott fogalom. A statisztikákat látva azonban kijelenthető: az emberekben egyelőre mégsem tudatosult, hogy a baleseteket úgy érdemes elkerülni, hogy megelőzzük őket. Nem pedig – akár szó szerint értve – tűzoltást végzünk.

Jó minőség, időben

A fűtési időszak beköszöntével a szilárd- és gáztüzelést alkalmazó lakásokban egyaránt tudatosabban kell élni. Előbbi esetében gyakran előforduló kéményproblémát jelent az eszköz belső falazatában lerakódott káros szurokréteg, amely a kéménytüzeket, valamint ezt továbbgondolva a tető- és lakástüzeket okozhatja. A kátrányképződést a nem megfelelő (például kommunális hulladék, gumi- és faipari hulladék), illetve a vizes tüzelőanyag használata segíti. Ez utóbbi alkalmazása azért nem előnyös, mert az égéstermékkel távozó vízgőz kicsapódik a hideg kémény falazatán, ezzel is segítve a tűzveszélyes szurokréteg megtapadását – magyarázza Bartos Tamás, a Kémény Zrt. vezérigazgatója.

Levegőt!

Gáztüzelésnél a szén-monoxid-visszaáramlásra kell figyelni: problémát jelenthet a nem megfelelő levegő-utánpótlás és a karbantartás hiánya. Ha a kéményen keresztül távozó levegőmennyiség – amely az égéstermékkel együtt távozik a lakásból – utánpótlása nem biztosított, a lakásban egy olyan alacsony légnyomású tér alakul ki, amely a huzatot megfordítja, gyakorlatilag visszahozza

az égésterméket a lakásba, ez pedig szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.

De a levegőmennyiség csökkenése a nyílászárócserék esetén is megjelenhet problémaként. A gázrendszerek kialakításakor a szolgáltató csak terv alapján fogadja el és biztosítja a gázt a lakásokban – a tervező pedig ezekben a tervekben számításokkal támasztja alá, hogy megfelelő mennyiségű levegő jut a lakásba. Ha ez az állapot a nyílászárók cseréjével vagy egy újonnan beszerelt, pluszlevegőt fogyasztó készülék – például cserépkályha, kandalló, páraelszívó – miatt változik, a levegő-utánpótlás is módosul, s így előfordulhat, hogy a kéményen távozó levegőmennyiség nem lesz biztosított. Az így kialakult „káros depresszió” ismét az égéstermék visszaáramlását okozza a kéményen keresztüli nyomáskiegyenlítődés eredményeként. Mivel a modern nyílászárók téli és nyári üzemben is működnek, megoldást jelenthet, ha az átváltáshoz szükséges kallantyúval a fűtési szezon kezdetén téli üzemmódba állunk át.

Tartsuk karban!

Ha a tüzelőberendezések állapota nem megfelelő, az égéstermék gyakorlatilag el sem jut az elvezetőig, vagyis az a berendezés résein keresztül áramlik vissza a lakásba, így okozva szén-monoxid-mérgezést. Ezért érdemes a kéményünket is karbantartani. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a lakosság számára a szakemberek évente egyszer térítésmentesen végzik el a szolgáltatást – a szilárdtüzelésű helyszíneken évente, gáztüzelés esetén kétévente ajánlott ez az ellenőrzés. Mindemellett – a jelenlegi, 2016 júliusától érvényes szabályozás szerint – a szolgáltatást a lakónak kell megrendelnie a szolgáltatótól. Ettől függetlenül Fejér megyében a Kémény Zrt. munkatársai igyekeznek minden lakót megkeresni kéményseprési vagy -ellenőrzési céllal, de ez leginkább csak egy értesítést, lehetőséget jelent. Amennyiben a szakember problémát talál, s a kijavítást követően ismét kéményseprőt hív a tulajdonos, az már fizetős szolgáltatás. Az ellenőrzés nem igényel több időt 15-20 percnél – az életünk mégis biztonságosabbá válhat!

