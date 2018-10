Távirányítású eszközök varázsolták el a sárbogárdiakat

Múlt vasárnap, 10 és 15 óra között került sor a Sárbogárdi RC/Modellező Klub kiállítására a település Művelődési Házában. Az érdeklődőket a terepasztalon, illetve vitrinbe zárt szépségeken kívül látványos bemutatókkal is várták a szervezők.

Máté Ádám, a klub egyik tagja mesélt pár szót a kiállítás létrejöttéről, illetve magáról a RC-érzésről a feol.hu-nak:

– Körülbelül nyolc-kilenc éve foglalkozunk az RC (Radio Control) világával Csabai József és Szentgyörgyi Lajossal együtt! Hét éve lehetett, amikor először összetalálkoztunk, és azóta is járunk bemutatózni illetve a sárbogárdi Ifjúsági parkba repülni, autózni.

Az utóbbi időben közeli barátaink szintén csatlakoztak hozzánk egy-egy RC autóval, így már kilencen vagyunk és úgy gondoltuk, itt az ideje annak, hogy megmutassuk az embereknek, milyen szép hobbi is ez. A helyi Művelődési Házban kaptunk erre lehetőséget, így sikerült összehoznunk ezt a kiállítást. Mivel jómagam modellezek is, így egy terepasztalt is kiállítottunk a helyszínen, a látogatók legnagyobb örömére, sokan csodálták meg.

Nap közben kisebb bemutatókat csináltunk, majd a kiállítás legvégén egy nagyszabású záróműsorral szórakoztattuk a nagyérdeműt, autókkal, ugratókkal, drónokkal egybekötve, miközben igyekeztünk a gyerekeket is bevonni a műsorba.

Az volt a célunk, hogy megmutassuk magunkat, lássa mindenki, hogy létezünk, és Fejér megyében is foglalkoznak ezzel a dologgal (még ha RC-üzleteket nem is nagyon találni), sőt, ha valakinek segítségre van szüksége a témában, nagyon szívesen állunk a rendelkezésére.

A Sárbogárdi RC/Modellező Klub tagjai: Csabai József, Szentgyörgyi Lajos, Vágvölgyi Bence, Oláh Levente, Huszár Sándor, Huszár Gábor, Diószegi Botond, Németh Attila, Máté Ádám