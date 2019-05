Színesből lett hófehér – Zajlik a Szivárvány fesztivál Dinnyésen

Idén is megtartják a Szivárvány fesztivál elnevezésű kulturális eseményt. A szervezők büszkék arra, hogy már harmadik alkalommal tudják fogadni az ideérkező csoportokat.

A Velencei-tó partján fekvő településen zajló eseményre különböző intézményeket hívtak meg, főleg a tó környéki iskolákat. A fő szervező, Sikó Sebastian Jerzy elmondta, hogy a rendezvény célja, hogy az integráció keretében megismerjék a gyerekek egymást, illetve a saját és a másik tehetségét. Nem egyformák a fiatalok, változók a képességeik, de egységesen elmondható, hogy tudnak egymásnak örülni.

Az NKA-nál pályázott a Szivárvány Közhasznú Egyesület, innen kapta az esemény is a nevét, ugyanakkor a szivárvány szimbólum is, amelyben a sok különböző színből összeáll a nagy egész, a fehér.

Német-, Francia- és Örményország mellett a Székelyföldről is érkeztek önkéntesek segíteni. A székely lány, Gábor Linda a nagyváradi egyetemen végzett, menedzsment szakon. Azt mondta, még fiatal, nincs család, így tud önkéntesként segíteni, ahol szükség van a munkájára.

Manapság divatos óvni a gyerekeket a versenyhelyzettel járó stressztől. A szervezőknek az a tapasztalatuk, hogy a gyerekek igénylik ezt, és érdekli őket, hogy ki milyen helyen végzett. Itt is volt pontozás, de nem a megszokott módon, és nem jelenthetett hátrányt vagy előnyt, hogy valaki normál vagy éppen gyógypedagógiai intézményből érkezett. Ugyanolyan csapatok versenyeznek egymással ugyanolyan versenyen.

A zsűriben volt gyógypedagógus és népzenész is. A Vigyázó Kéz Egyesület vezetője, Janó Andorné volt idén is a zsűri elnöke. A színpadon volt zene, tánc, vers- és prózamondó verseny is, de színjátszó körök is szórakoztatták a közönséget.

Oklevelet és apró, jelképes ajándékot mindenki kapott, és a jobb eredményt elért helyezettek fejlesztő játékot kaptak. A csapatok érkezése és a műsor lényegesen később történt a tervezettnél, és utána volt csak eredményhirdetés, ahol mindenki kapott valamilyen díjat.

A szervezésben részt vett még Nánási Zsófia és Marhoffer István is. Vezényletük mellett megnézték a Várparkot, majd átvonultak a verebi jurtatáborba, ahol várt rájuk az evezés, a lovaglás és az íjászkodás.

A szervezők bíznak abban, hogy egy igazi országos fesztivál kerekedik ebből. Van rá esély, hiszen már most is érkeztek csoportok Keszthelyről, Bajáról, Zalaegerszegről, Sopronból, valamint Kömlődről is.

A 150 vendégből a fele hazatér este, de úgy hatvanan a jurtatáborban alszanak. Szombaton íjászat lesz majd Sukorón, aztán Agárdon próbálják ki a sárkányhajózás rejtelmeit. Vasárnap is lesz esemény, de a számháború mindenki nagy szomorúságára az idén technikai okok miatt elmarad.