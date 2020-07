Számos döntéssel egyetért Juhász László önkormányzati képviselő

A múlt szerdai közgyűlés határozatait értékelte a helyi média jelenlétében Juhász László önkormányzati képviselő.

A közgyűlés harminchárom napirendi pontjából emelt ki néhányat a VÁLASZ önkormányzati képviselője. Juhász László támogatását fejezte ki a gazdasági program felülvizsgálatával és annak 2025-ig történő meghosszabbításával kapcsolatban. Emellett döntés született arról, hogy a rendezvényszervezés egy kézbe kerül, A Szabadművelődés Háza égisze alá. Régóta húzódó vita végére is pont kerülhetett: a városházán belül a kontrolling irodához kerül a fehérvári cégek fölötti ellenőrzés gyakorlása. A döntéseket a képviselő üdvözölte.

Az épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó döntést is pozitívan értékelte a városatya. – 1,6 milliárd forintot fordíthatunk a saját önkormányzati épületeink, iskoláink, óvodáink energetikai korszerűsítésére. Komplex felújítás illeti 5 általános iskola épületét, és részleges fejlesztés várható további 15 intézményben – fogalmazott Juhász László. Emellett kiemelte: támogatta, hogy a KÉPES program keretében újabb 3 intézmény udvara újuljon meg, valamint pozitívan értékelte többek között azt is, hogy a Hét Határ Egyesület, amely határon túli települések együttműködésével foglalkozik, vezetőjének kérte fel Cser-Palkovics András polgármestert, ezzel egyidejűleg a szervezet székhelye is Székesfehérvárra kerülhet.