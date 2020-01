Sorszámmal a betegekért és a rendelői nyugalomért Ercsiben

Az Ercsiben működő Dr. Ercsényi László Egészségházban minden hétköznap két óra áll a laboratóriumba érkezők rendelkezésére. Ez a két óra nem véletlen – de erről majd később. Ebben a két órában két nővér adminisztrál, és veszi le a vért az érkezőktől. Rendszeresen nagyon sokan érkeznek ebben az időszakban a laborba, és bizony gyakran alakul ki tumultus.

A tumultus elkerüléséért minden napmás színű sorszám vár

Ezt orvosolandó új rendszert vezet be február 3-ától az egészségügyi intézmény. Bukovi Mária, a rendelő ügyvezetője előzetesen felvázolta a helyzetet, amely szükségessé tette a változásokat: „a NEAK 20 darab vérvételt finanszíroz a területünkre naponta, szerencsére az ercsi és ráckeresztúri önkormányzat segít az ennél lényegesen nagyobb igény kiszolgálásában. Egy vérvételre 2 perc 40 másodperc jut 45 beteg esetén, kettő óra alatt” – magyarázta a rendelő betegeinek a közösségi oldalon a szakember, mit jelentenek az időhatárok egy ilyen szűkre szabott két órában, hozzátéve, hogy nem is mindig „csak” ennyien érkeznek. Van úgy, hogy több mint hetven beteg jön. Ez pedig embert próbáló feladat – ezt már a Fejér Megyei Hírlap kérdésére mondta el az ügyvezető.

Azt azonban sosem szabad elfelejteniük, hogy bármennyien is érkeznek, bizony 9 órakor már az utolsó betegnek is távoznia kell, mert ezt követően is sok még a feladat, mire át tudják adni a vért a szállítónak. Amely nem úgy érkezik, mint a taxi – akkor, amikor ők szeretnék –, hanem meghatározott időpontban, hiszen sok helyre kell mennie hasonló okból. Így tehát, ha tetszik, ha nem, 9 órakor be kell fejezni a vérvételt.

A tumultus elkerülése érdekében ezért sorszámot fognak kihelyezni február 3-ától a váróban. Ha elfogy a sorszám, az azt jelenti, hogy több betegre aznapra sajnos már nem jut idő. Nekik másnap vissza kell jönni – de legalább nem vártak végig két órát, mire kiderült, hogy nem kerülnek sorra. Arra azonban már most felkészült a rendelő, hogy lesznek olyanok, akik sorszámot húznak, majd pedig másnap azzal visszajönnek. Éppen ezért minden nap más színű sorszámkártyát helyeznek ki.

A kezdetekkor természetesen ellenőrzik, megfelelően működik-e a rendszer, s ha szükséges, módosítják az újonnan bevezetett változásokat – fogalmazott az ügyvezető. Már az előzetes jelzések idején felmerült pár kérdés a betegek részéről, amely miatt még tegnap, azaz kedden is zajlottak a tárgyalások az intézménynél. Életszerű helyzet például az, ha valaki a vérvétel miatt vesz ki szabadságot, ám sajnos nem kerül sorra. Vagy több alkalommal sem jut be a nővérhez. Számukra az időpontfoglalás lesz a megoldás. Péntekenként tizenöt beteget előjegyzésre fogadnak – emelte ki a hírlapnak Bukovi Mária, hozzátéve, hogy az időpontra érkezők mellett azonban – terveik szerint – továbbra is fogadják az érkezőket, tekintve, hogy az a biztos, aki már ott van. – Gyakran előfordul ugyanis, hogy mégsem érkezik meg az időpontra a beírt beteg, aki így elméletileg a fizikailag is ott lévőtől veszi el az időt – magyarázza az ügyvezető. A változás azonban hamarosan érzékelhető lesz – a betegek nyugodtabbak lesznek, mert tudják, mire számíthatnak, az intézmény várótermében pedig megszűnik az időnként kialakuló zsúfoltság.