Sétálóktól, ne kocsiktól nyüzsögjön a Belváros!

Az elmúlt hónapokban, ahogy a megye településeinek, úgy a megyeszékhely városrészeinek elmúlt éveit is áttekintettük. Székesfehérváron mindig a választókörzetek önkormányzati képviselőjével beszéltünk. Égi Tamás belvárosi képviselő tragikus halála miatt a polgármestert, Cser-Palkovics Andrást kerestük fel.

– Hosszú évekkel ezelőtt jeleztük azt, hogy élővé szeretnénk tenni a Belvárost – felelte egy idevágó kérdésünkre a városvezető.

– Igazi sétálóutcává vált a Fő utca, emlékezhetünk, nem olyan nagyon régen még autók is közlekedhettek rajta… Először a Városház tér újult meg, de maradt a kopott aszfalt és járda a Fő utcán, ez mára megváltozott. – Életet szeretnénk a Belvárosba, de ez nem jelentheti azt, hogy bulinegyeddé változzon a Belváros. Az itt élők is azt kérik tőlünk, hogy legyen egy szabályrendszer, amit mindenki betart, akár az esti nyitva tartás, akár a zeneszolgáltatás kérdésében. Akik szeretnek a Belvárosba jönni – és látjuk, sokan vannak –, azt se felejtsék el, hogy itt élnek is emberek. Ezt a kettőt össze kell hangolni. Ebben még van feladatunk – ecsetelte a polgármester, aki itt közbevetette, hogy e hónap közepén tárgyalnak majd egy új, belvárosi lokálpatrióta egyesülettel; részben éppen ezen kihívások megoldásairól.

Cser-Palkovics kitért arra is, összvárosi program: közösségként erősödjön a város, az itt élők kapcsolata. – Ehhez közösségi terek kellenek – érvelt.

Ilyen az új Országzászló tér, de a közeli Jávor Ottó tér is, most zajlik a Bartók tér felújítása, s képben van a Kossuth utca és a Szent István tér is. Nem beszélve a székesegyház előtti megújuló térről, amely környéken sorra kerül majd a Géza nagyfejedelem tér rekonstrukciója is, a bazilika felújítását követően.

A tágabb értelemben vett Belvároshoz tartozó Távirda és Kégl utcák felújítását is érdemes kiemelni. A közeli Prohászka utca felújítása elkövetkező feladat.

Sokat cincált téma a Belvárosról beszélve a várkörúti gabionfal. Jó ez vagy rossz? A polgármester elmondta, bizony, sokszor megkapja ezt a kérdést, bár az utóbbi időben csökkenő mennyiségben. Nos, szólt a felújítás céljairól: rossz állapotban volt az út és a közművei, a sétálóutcává váló Fő utcával párhuzamosan itt készülhetett el egy kétirányú kerékpársáv, továbbá:

– Alapvető cél volt az is, hogy csökkentsük a Várkörút átmenő forgalmát. Az nem lehet érdeke Fehérvárnak, hogy átvezető utak legyenek a Belvárosban! A Várkörút ilyen volt. Rengeteg olyan forgalmat vitt, amely csak átszelte a várost. A Várkörúton ma már sokkal kisebb az átmenő forgalom, inkább a Belvárosba igyekvők használják ezt az útszakaszt – fogalmazott, s kifejezte, cserébe a belvárosi rendezvények, élet sűrűbbé válásáért, az ott élők számára kijár a mérsékelt autóforgalom.

Itt persze a polgármester szót ejtett a város egészét érintő, a forgalmat segíteni hivatott változásokról, például a Széchenyi–Horvát kereszteződés jobb kanyarjáról, a leendő déli elkerülőről.

A Skála előtti rész is az 1. választókörzethez tartozik. Tudják, ennek nagy része magántulajdon, praktikusan az áruházhoz tartozik. A polgármester elmondta, a tárgyalások alapján van szándék a tulajdonosban a terület jobbítására. A régi Hotel Alba Regia helyén lévő irodaház előtti tér már megújult, mögötte most is épül a város első parkolóháza.

Az Ady Endre utcai Fekete Sas Szálló felújítására 3,8 milliárd forint támogatása van a városnak, a Modern városok program révén. Elképzelhető, hogy a Székesfehérvárra költöző honvédelmi parancsnokság reprezentatív központja lesz.

A Nemzeti Emlékhellyel kapcsolatban megtudtuk, az Árpád-ház programban eddig elindult fejlesztések csak a kezdet. Éppen a héten tárgyalt a városvezetés a kormányzattal, a polgármester úgy fogalmazott, bízik benne, hogy néhány hónap múlva konkrét elképzelésről tájékoztathatják a nyilvánosságot.