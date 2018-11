Óra a filmrendezővel – A Szent István középiskolában adott elő Aracsi Norbert

A filmezéshez vezető útról is beszélt Aracsi Norbert filmrendező a Szent István középiskolában.

A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában rendhagyó negyedik órát kínáltak kedden a diákoknak: a 80 éves iskola jubileumi programsorozatán egy volt diák, Aracsi Norbert filmrendező volt a vendég. A beszélgetés egy sorozat kezdete, a későbbiekben több olyan egykori tanítványt hívnak meg, akik valamely területen kiemelkedőt alkotnak, és sikeresek lettek – vezette föl a házigazda, Gellén Miklós Gábor igazgatóhelyettes.

Aracsi Norbert fehérvári rendező főleg kisfilmeket és reklámfilmeket forgat, de nagy álma egy nagyjátékfilm megvalósítása – most e felé halad. Erről is mesélt a középiskolás diákokkal teli teremben. Beszélgetőpartnere Májer Melinda tanárnő volt, aki annak idején érettségiztette is az ifjút. Mint kiderült, Norbert jól emlékszik a tanárnőre, aki mindig remekül adta le az órai anyagot, így a diák még akkor is tudott valamit, ha történetesen alig készült – derült ki a beszélgetés során.

A diákévek felidézése mellett a rendező sokat mesélt arról, hogyan talált rá erre az izgalmas, nem szokványos, kihívásokkal teli szakmára. Középiskolásként még ő sem tudta pontosan, mivel szeretne felnőttként foglalkozni, ám útja a Dunaújvárosi Főiskola kommunikáció és médiatudomány szakára vezetett. Itt kóstolt bele a rendezésbe, s egy társakkal megvalósított munka sikere arra ösztönözte, hogy folytassa ez irányú tanulmányait.

A filmkészítésbe nagyon sokat kell befektetni, ám hálás hivatás lehet – ismételte többször. Szó esett a többszörösen díjazott és jelölést kapott Emlékezz rám című kisfilmjéről, valamint arról, hogy Norbert most egy második világháborús mozi létrehozásán dolgozik. Ez várhatóan tévéfilm hosszúságú lesz, de tervezi a nagyjátékfilmet is.