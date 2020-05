Normál működésre térnek vissza az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák május 20-tól

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hétfőn kora délután tájékoztatta a lakóközösséget a legfontosabb információkról hivatalos közösségi oldalán.

A tájékoztatóból kiderült, hogy az óvodákban és bölcsődékben egyre több kisgyermek van, ezért május 20-tól normál működésre térnek vissza az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák.

– Jelentősen emelkedett a mai nap a bölcsődébe (116 fő – emelkedés: 40 fő), valamint az óvodába (438 fő – emelkedés: 190 fő) vitt kisgyermekek száma városunkban. A következő időszakban további emelkedés várható, ezért – egyeztetve az intézményvezetőkkel – normál működésre térnek vissza az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák május 20-a szerdától. Ez alól kivétel a Mancz János Tagóvoda és a felújítással érintett Szivárvány Óvoda. Az intézményekben a normál működés mellett csoportösszevonások várhatóak, és előfordulhat, hogy a gyermekek nem a saját óvodapedagógusukkal, kisgyermeknevelőjükkel találkoznak.

Biztonsági okokból a zsiliprendszer használata továbbra is ajánlott az intézményekben. Kérjük a szülőket, hogy a tervezhetőség érdekében előző nap 12 óráig továbbra is jelezzék az intézmények felé, ha bölcsődébe, vagy óvodába szeretnék vinni gyermeküket. Természetesen a mostani helyzetben szeretnénk lehetővé tenni, hogy azok, akik továbbra is otthon szeretnék megoldani óvodás gyermekük felügyeletét megtehessék ezt. Kérjük, hogy ők keressék az igazolás módjának egyeztetésével kapcsolatban az óvodaigazgatókat.

– A Depónia tájékoztatása szerint mától ismét kérhető a családi házas körzetekben a lomtalanítás. A társasházi övezetekben szeptemberben lesz erre lehetőség. A kommunális közszolgáltató jelzése alapján a Palotai úti hulladékudvar, illetve a csalai lerakó múlt heti megnyitása óta sok lakossági ügyfél él a lehetőséggel, így mindenki türelmét kérik. Részletes információ az alábbi linken:

https://www.szekesfehervar.hu/csaladi-hazas-ovezetekben-ism….

– A megváltozott szabályok mellett is biztos sok idős ember szeretne a saját védelme érdekében otthon maradni. Részükre az ellátásukban továbbra is segítséget nyújtunk. Mostanáig 679 idős ember kért és kapott segítséget az ellátásában az Önkormányzattól. A város által működtetett telefonos ügyfélszolgálatot a hét minden napján 07.30 és 18.00 óra között a 06-70-66-99-014 és 06-70-66-99-015 mobilszámon hívhatják. E-mail: [email protected]

– A háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok és az ügyeletek telefonszámai is elérhetőek a városi honlapon.

– Az Önkormányzat által koordinált önkéntesek száma: 553 fő.

– A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos tájékoztatása alapján Fejér megyében az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 359 fő, nekik szeretnék ezúton is jobbulást kívánni!

– Székesfehérváron a mai napig összesen 213 személy esetében rendeltek el hatósági házi karantént, amelyben közülük jelenleg 33 fő van. A többi személy esetében ez az intézkedés már megszűnt.

– A Járási Hivatal tájékoztatása alapján az elmúlt héten a székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező új álláskeresők száma: 148 fő, a székesfehérvári tartózkodási hellyel rendelkező új álláskeresők száma: 37 fő.

– Az álláskeresőket érintő új városi támogatási rendszerhez, illetve a lakhatás támogatását szolgáló lehetőségekhez kapcsolódóan a Hatósági Főosztályon kialakítottunk egy információs szolgálatot, munkaidőben a 22/537-141-es számon lehet érdeklődni, illetve a városi honlapon is megtalálhatóak a részletes tájékoztatók.

– Székesfehérvár adományszámlájára eddig összesen 94.938.113 forint érkezett. Adományaikat továbbra is várjuk a járványügyi védekezés céljaira a 12023008-00153647-06700001 számon. A közlemény rovatba, kérjük, tüntessék fel: KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS.