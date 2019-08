Nem lehet tovább várni a kápolnásnyéki iskola felújításával

Bejárást tartott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök a kápolnásnyéki iskolában.

A nemrég felújított uszoda, illetve az azúrkék medence volt az első helyszín a bejárás során. Tessely megállapíthatta, hogy egyes, és leginkább kétes híresztelésekkel ellentétben kiváló minőségben készült el a medence felújítása. Az országgyűlési képviselő ugyanakkor kevésbé volt derűs az iskola beázott aulájának láttán. Mint mondta, többen is felelősek azért, hogy ilyen áldatlan állapotok vannak, nem lehet halogatni a felújítást!

Az országgyűlési képviselő nem volt elégedett a beázással kapcsolatos tényekkel és hírekkel. Mint elmondta, többen is felelősek azért, hogy az aulában ilyen áldatlan állapotok vannak, közvetlenül az iskola kapuinak szeptemberi nyitása előtt. Az iskola fenntartója az állam, azonban maga az épület az önkormányzat vagyona, tehát nem lenne szabad hagyni, hogy ilyen állapotban legyen.

Tessely szerint komoly hibát követett el az önkormányzat. Mint mondta, a felújítási pályázat folyamatban van, de a helyi polgármester, – aki nem volt jelen a bejárásnál – illetve a képviselő-testület alig tud valamit a község tulajdonában álló épülettel kapcsolatos dolgokról.

A folyamatban lévő, EU-s forrást felhasználó pályázat, illetve annak nagyszabású tervei szerint nem kevesebb, mint 485 millió forintból fogják kicserélni a kazánt, valamennyi homlokzati nyílászárót, melyek együttes felülete 1420 négyzetméter. De lesz napelempark a tetőn és megtörténik majd a falak és a lábazat szigetelése, színezése, valamint a vízszigetelés is. A csapadékvíz elvezetése nem képezi részét a pályázatnak, így arra valami azonnali megoldást és pénzeszközt kell szerezni.

Az 1979 óta működő Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épülete nemcsak az elmúlt negyven év viharainak volt kitéve. Jelenleg is 730 gyermek kapja meg itt az alap- illetve a középfokú képzést. Az energetikai pályázat nagy volumenű, ezért nem megy gyorsan, de a tervek szerint már év végén megtörténhet az szerződések aláírása, és jövő ősszel megkezdődhetnek a munkálatok, méghozzá úgy, hogy az iskolában egy percre sem szünetel majd a tanítás.

Tőzsér Mónika, az intézmény frissen megbízott igazgatója azt mondta, nagyon bízik a felújítás mielőbbi megvalósulásában.

Farkas Károly, a település képviselője, volt alpolgármestere szerint több kiemelten fontos tennivaló is lenne Kápolnásnyéken. Az egyik az iskola épületének felújítása, a másik, hogy óvodai férőhelybővítésre is szükség volna, de nem lehet elmenni amellett sem, hogy egyre égetőbb az igény egy bölcsődére, ugyanis ebben az évben is 37 újszülött látta meg itt a napvilágot. A polgármester-jelölt Farkas Károly szerint nem szabad megállni az iskola fejlesztésével sem, ugyanis ha el is készül az épület kívülről, azzal összhangba kell hozni a 40 éve csak pusztuló belső teret, azaz ott is meg kell újulnia a falaknak, ajtóknak, bútoroknak és felszereléseknek.