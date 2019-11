Mindenki mást mondott – Színes pályaorientációs napot tartottak Csákváron

Diákjaik a pályaorientációs program által a nyolc év során megismerik a környéken fellelhető szakmákat, foglalkozásokat, hivatásokat. Gondosan rögzítik, az ismétléseket elkerülendő, hogy az egyes osztályok melyik évben milyen tevékenységgel találkoztak.

A településen található munkahelyekre, helyszínekre a gyerekek osztályfőnökükkel együtt elsétálnak, illetve az iskola épületében forgószínpad-szerűen különböző elő­adásokat hallgathatnak, vagy játékos formában ismerhetik meg a különböző foglalkozásokat.

– Igyekszünk a diákok napját az életkoruknak megfelelő színes, változatos programokkal megtölteni – mondta el lapunknak Szajkóné Medgyesi Bernadett, az általános iskola igazgatója. – Míg a kicsik megnézik a rendőrautót, bemásznak a tűzoltóautóba, megcsodálják a traktort, vagy felkeresik a mentőállomást, addig a nagyobbak mindezekről szakszerű tájékoztatást kapnak, személyes beszámolókat hallgatnak, illetve a konkrét továbbtanulási lehetőségeket is megismerik.

Az idén is már hosszú a lista: jogász, könyvelő, mentőtiszt, lovász és patkolókovács, szíjgyártó és nyerges, állatorvos, tűzoltóparancsnok-helyettes, rendőrségi nyomozó, humán szakember, kommunikációs menedzser, labdarúgó-játékvezető, honvédségi toborzótiszt, idősotthon-vezető és gyermekjóléti szakember tartott a csákvári iskolásoknak előadást. A városi önkormányzatnál is szeretettel fogadták a nebulókat. Az egyik képviselő végigvezette őket a hivatalban, a polgármester irodája is nyitva állt előttük, bepillanthattak a mindennapi munkába.

– A pénteki nap kuriózuma a Székesfehérvári Szakképzési Centrum által kifejlesztett, Pályára fel! elnevezésű, a földre lefektetett pályaválasztási társasjáték volt. A vidéki iskolák közül mi próbálhattuk ki elsőként. A gyerekek pályaorientációját segítő ötletes játékból jelenleg összesen hatvan létezik, közülük az egyiket ajándékba hozták nekünk – emelte ki az iskolaigazgató. – Diákjainknak egyszerre szeretnénk élményt adni és segítséget nyújtani abban a reményben, hogy a számukra legmegfelelőbb középiskolát választják majd. Több osztályban firtattam: melyik volt a legjobb program? Igazán örömömre szolgált, hogy mindenki mást és mást mondott!