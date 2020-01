Méltó orvosi rendelőt kapnak a gyermekek Pázmándon

Munkacsoportok kialakítását tervezi a polgármester, hogy a már elnyert pályázatok projektjeit az érintettek részvételével valósíthassák meg.

A 2020-as év új távlatokat nyithat Pázmánd életében. A közös munka kérdése nemcsak a testület és a polgármester között kell hogy megvalósuljon, de a lakosság és a településvezetés között is – erre utalt Virányiné Reichenbach Mónika polgármester is:

– Ahogy azt korábban is nyilatkoztam, ha csak azt megvalósítjuk, amit eddig elnyertünk pályázaton, már akkor is nagyon kiemelkedően fogunk teljesíteni idén – fogalmazott annak apropóján, hogy hamarosan el kell kezdeni a gyermekorvosi rendelő megújulására elnyert s már az önkormányzatnál rendelkezésre álló 30 millió forintos pályázati összeg felhasználásának megtervezését.

A támogatási összeg ugyanis kizárólag idén használható fel. – Minden nyertes pályázatunkhoz szeretnék létrehozni egy munkacsoportot, amelyben a képviselő-testület tagjai mellett helyet kapnak a projektben érintettek is. A kötelező és a szabályok szerint elvárható tervezés mellett ugyanis vannak, lehetnek olyan szempontok, melyeket az érintettek – akik használni fogják a megvalósult projekteket – szeretnének viszontlátni a valóságban. Szeretném, hogy Pázmándon a megvalósításra váró tervek továbbra is alulról szerveződjenek, s ne bársonyszékből dőljenek el – mondta a polgármester, aki a gyermekorvosi rendelőnél olyan teamet szeretne létrehozni, melyben szülők, orvosok, védőnők, pedagógusok is részt vehetnének.