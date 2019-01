Gyarapodás és biztonság – Egyre élhetőbb agglomerációs kisvárossá válik Martonvásár

A településfejlesztő beruházások és a hétköznapokat érintő intézkedések hatására egyre élhetőbb agglomerációs kisvárossá válik Martonvásár – mondta a tavalyi évet értékelve Szabó Tibor polgármester.

Martonvásár első embere úgy fogalmazott: egy néhány ezer fős település életében kiemelkedően fontos, hogy az emberek komfortosan és otthonosan érezzék magukat benne. Úgy véli, hogy 2018-ban e tekintetben nagyot léptek előre, mert a beruházásoknak, a rendezvényeknek, valamint a civil közösségek erősödésének köszönhetően Martonvásár egyre élhetőbbé válik.

A tavalyi év legjelentősebb és a martonvásáriak által leginkább várt intézkedése a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek kitiltása volt a Martonvásár–Érd, illetve a Martonvásár–Ráckeresztúr főútvonalakról. A szabályozások tavaly ősszel, majd decemberben léptek életbe, miután Szabó Tibor Ráckeresztúr polgármesterével, Szentes-Mabda Katalinnal és Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel közbenjárt az ügy érdekében az illetékes minisztériumnál. Visszajelzések alapján az intézkedések hathatósan hozzájárultak ahhoz, hogy a helyiek nagyobb biztonságban érezzék magukat és gyermekeiket a lakókörnyezetükben.

A tavalyi év másik fontos martonvásári sikere, hogy újabb lehetőségekkel és értékkel gyarapodott a város. Itt Szabó Tibor elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia Brunszvik-kastélyban működő Agrártudományi Kutatóközpontjával kötött együttműködésre gondol, amelynek friss, látható eredménye a Brunszvik-kert létrehozása. A fejlesztés ezután sem áll meg, hiszen a kert annak a nagy projektnek a része, amelynek keretében februárban megnyílhat az Agroverzum új látogatóközpontja is, ami a tudományos kutatások élményszerűbb bemutatását célozza, kulturális programokkal kiegészítve. A kutatás-fejlesztési terv harmadik eleme az innovációs és technológiai centrum, amely 2020-ra válhat valósággá, és 250 tudós mindennapi kutatómunkáját lesz hivatott szolgálni.

Az oktatási intézmények terén is jelentős előrelépés történt, és már javában zajlanak a 2019-es évet érintő fejlesztések is. A Beethoven Általános Iskola kilenc osztálya már az intézmény új épületszárnyában kezdhette meg a 2018-as tanévet. Az év végére elkészült a régi iskolaépület külső hőszigetelése is, a tornaterem felújítása, az új könyvtárépület kialakítása pedig folyamatban van. 2018 decemberében a Brunszvik Teréz Óvodában is befejeződtek a felújítási-bővítési munkálatok: az intézmény egy tornaszobával, kiszolgálóhelyiségekkel bővült, s a kicsiknek szánt óvodai berendezésekkel gyarapodott. Mindezek igen fontos lépések azért, hogy a családosok számára ideálisabb hellyé váljon Martonvásár.

Több évtizede várt fejlesztés valósult meg tavaly, amikor elkészült a Szent László lakóparkban és a külterületi Erdőháton a csatornázás. Ezzel párhuzamosan egy modernizált tisztítóberendezést is kialakítottak Ráckeresztúron, így a Szent László-patak vize sokkal tisztább lett.

A folyamatban lévő beruházásokat tekintve egy kis hiányérzetre ad okot, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak körülbelül a tizenöt százalékát tudták elkölteni. Ennek fő oka az építőipari kapacitáshiány. A két-három éve elnyert beruházások ráadásul többe is kerülhetnek, ezért kihívás lesz ezek befejezése. Az egészségház építéséhez például az uniós pályázaton elnyert összeg mellé még egyszer annyit kellett hozzátenni önkormányzati forrásból. Az Egészségház első üteme idén ősszel készülhet el, ekkor költözhet be az új épületrészbe a gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői rendelés is. Terveznek szolgáltatóházat, hamarosan átadják az ifjúsági parkot, felújítják a Beethoven utat, építenek játszóteret – egyebek mellett ezek is a közeljövő tervei.

A polgármester kiemelte, a város idei tervezett költségvetése az üzemeltetés terén 900 millió forint körül alakul majd, melynek kétharmadát az állami támogatások, a fennmaradó összeget pedig a helyi adóbevételek fogják fedezni. Hozzátette, a helyi iparűzésiadó-bevételeknél pár év múlva jelentős növekedést idézhet elő az M7-es autópálya északi oldalán az állam által megvásárolt terület ipari parkká fejlesztése, amely folyamatban van, és már mutatkozik érdeklődés a terület iránt. A városfejlesztő beruházásoknál 1,6 milliárd forintos összeggel tervez a városvezetés, és ahogyan azt az elmúlt évek konzervatív költségvetés-tervezése megszilárdította, idén sem tervezik hitel felvételét.

Szabó Tibor ezúton is köszönetet mondott minden martonvásári lakosnak és vállalkozónak, akik adójukkal hozzájárultak a város működéséhez és gyarapodásához.