Magyaródi Anett – Ahogy belekóstoltam ebbe a világba, nem volt megállás

Magyaródi Anett, a Székesfehérvári Diáktanács új elnöke adott interjút lapunknak, melyben elmeséli, hogy csöppent bele ebbe a világba, és a közeljövőbeli terveit is bemutatja.

Honnan jött az ötlet, hogy diáktanácstag legyél?

– Amikor szakgimnazista lettem, csatlakoztam a diákönkormányzathoz, és egyre jobban felkeltette az érdeklődésemet. Később az iskolámban, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumában alelnököt kerestek, én meg éltem a lehetőséggel, és meg is választottak. Így kerültem be a diáktanács táborába, amelynek azóta is tagja vagyok.

Mi a feladata a diáktanács tagjának?

– A tagok mind ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a diáktanács életében, mint az elnök és alelnökök. Ők a mozgatórugói az egész csapatnak, hisz részt vesznek az általunk szervezett programokon, segítenek a szervezésben és az ötletelésben. Fontos szerepük van abban is, hogy kapcsolatot tartsanak a saját iskolájuk és a diáktanács között: szívesen meghallgatjuk az iskolatársak javaslatait is bármilyen témában.

Elnökként mivel lesz több a munkád?

– A tervezgetést már most elkezdtem, és van pár közeljövőbeli tervem. Szeretném fejleszteni az olyan programokat, amelyekre nagy igény van. Illetve folytatom azt a munkát, amelyet az elődöm, Nagy Boglárka elkezdett, hiszen nagyon jó irányt vett a diáktanács az ő elnöksége alatt. Sok döntésben, programon érezhető az iskolák közötti feszültség, ezért fontos feladatomnak tartom ennek enyhítését. Tervben vannak a csapatépítő programok annak érdekében, hogy jobban megismerjük egymást, mert ha meg tudjuk közösen beszélni a problémákat, gördülékenyebben találunk rájuk megoldást.

Végzős diákként a tanulmányaidat hogy tudod majd összeegyeztetni az elnökséggel?

– Az iskola és a diáktanács ugyanolyan fontos számomra, nem szeretném egyiket sem elhanyagolni a másik miatt. A diáktanácsra nem úgy tekintek, hogy egy fárasztó nap után még teher lenne oda is menni, épp ellenkezőleg. Az évek alatt rengeteg új ismerőst szereztem itt, és a légkör is nagyon barátságos. Ahogy belekóstoltam ebbe a világba, rá is jöttem, hogy szeretek szervezni, emberekkel foglalkozni, és még a jövőbeli munkámnak is hasonlót tudok elképzelni. A végzős évem remélem, nagyon színes, élményekkel teli időszak lesz.

Mit gondolsz, mi az, amivel meggyőzted a szavazókat?

– A választásra el kellett készíteni egy kampányfilmet, amelyben magamat kellett bemutatni, és ennek csak a kreativitás szabott határt. Rengeteg munkát igényelt, hiába látszik rajta az, hogy ugyanabban a ruhában vagyok ugyanazon a helyszínen. Négy nap forgatás alatt készült el a kisfilm, és a barátaim segítsége nélkül még több is lett volna. A videót egy fotós barátnőm, Solymosi Viktória vette fel, és az ötletelésbe is besegítettek barátok annak érdekében, hogy a humorosabb oldalamat is meg tudjam mutatni. A fehérvári barantások jelenete is adott egy szeletet belőlem, hisz a részlet a kedvenc filmemből való. A beszédem alatt is mindvégig magamat adtam, és próbáltam minél tömörebben a lényegre törni. A szavazóknak tetszhetett az a gondolat, hogy a diákönkormányzati tagokat is jobban bele kéne vonni ebbe a környezetbe, és hogy nagyobb hangsúlyt lehetne az önkénteskedésre fektetni. Az eredményhirdetéskor nem is hittem a fülemnek, de természetesen rendkívül boldog vagyok, hogy a szorgalom és a kemény munka meghozta a gyümölcsét.