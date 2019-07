Ma már számtalan vizsgálattal, illetve eljárással segíthetnek a kisbabára vágyó párokon

Napjainkban egyre több pár küzd a gyermektelenséggel. Ennek a gondnak több oka is lehet, és szerencsére már majd mindegyikre létezik megoldás.

Manapság sajnos gyakori jelenség, hogy a pároknak nehezen vagy sehogy sem jön össze a gyerek. Ilyenkor vetődik fel a kérdés: mikor lehet meddőnek nevezni valakit? Mit kell tenni, ha természetes úton nem lehet gyermeke?

Hogyan működik?

A megtermékenyülés folyamata nagyon összetett, hormonok, kémiai és fizikai mechanizmusok tömegének kell hozzá működésbe lépniük a meghatározott időben és sorrendben. Először is, ami a férfit illeti, a heréknek folyamatosan spermiumokat kell termelniük. Ezek még érnek a mellékherében, majd be kell jutniuk a hüvelybe, végül pedig a méhen át a petevezetékbe. Ott 24 órán belül találkozniuk kell az ovuláció során a petefészekből kiszabadult petesejttel, melybe egyetlen spermiumnak be kell jutnia, hogy megtermékenyítse. Ezt követően a megtermékenyült petesejt még két napig tartózkodik a petevezetékben, majd a méh üregébe kell vándorolnia, és ott osztódás és növekedés közben be kell ágyazódnia a méh nyálkahártyájába.

Az életkor szerepe

Míg néhány évtizede a gyermekvállalás a nők húszas éveiben volt jellemző, addig napjainkra – a fellépő szociális és gazdasági változások következtében – a családtervezés későbbre tolódott, s nem ritka, hogy a nők első gyermeküket csak harmincas éveik derekán szülik meg. Az életkor előrehaladtával azonban csökken a fogamzóképesség, és egyre nagyobb számban találkozunk a teherbe esés nehézségeivel. A kívánt terhesség huzamos elmaradása a párok 30 százalékát aggasztja manapság. A nőgyógyász akkor beszél sterilitásról (meddőségről), ha védekezés nélkül, rendszeres házasélet mellett egy év alatt sem esik teherbe a nő. Ennek számos előidézője lehet, az okok négy csoportra oszthatók. A nőnél előfordulhat a peteérés hiánya, illetve a petevezető elzáródása, átjárhatatlansága. Gondot okozhat az is, ha a férfi spermáinak száma vagy minősége nem megfelelő. Hogyha a nemi szerveket, illetve azok működését érintő elváltozást a házaspár egyik tagjánál sem találnak, a meddőség hátterében feltehetőleg valamilyen anyagcsere-zavar vagy immunológiai eltérés áll. A problémával nőgyógyász szakembert kell felkeresni, aki aztán továbbküldi a párt a meddőségi szakrendelésre, ahol elvégzik a megfelelő vizsgálatokat.

Van megoldás

A peteérés hiányának általában hormonális oka van. Ezt az úgynevezett ébredési hőmérséklet mérésével, a hüvelyváladék sorozatos mikroszkópos elemzésével és a vérben lévő hormonok meghatározásával lehet kimutatni. Megoldására már számos, a peteérést és a tüszőrepedést elősegítő gyógyszer létezik. A petevezető átjárhatóságának vizsgálatára a leggyakoribb eljárás a röntgenkontrasztanyagos módszer. Ilyenkor a méhszáj felől röntgenkontrasztanyagot juttatnak a méh üregébe. Ha a képerősítőn látszik, hogy ez az anyag megjelenik a hasüregben, a petevezető átjárható. Az elzáródást műtéttel lehet orvosolni. Sikertelensége esetén következhet a mesterséges megtermékenyítés, a lombikprogram.

A férfit is ki kell vizsgálni

Szükség van a férfi kivizsgálására is, amit andrológus szakorvos végez. Ilyenkor nemcsak a spermák számát, hanem a mozgásukat is megfigyelik, valamint kiszűrik közülük az esetleges kóros alakzatokat. Csökkent spermaképzéskor hormonális kezelést alkalmaznak, az ondó teljes hiányakor pedig az lehet a megoldás, ha a megtermékenyítés idegen hímivarsejttel történik.

Lelki oka is lehet

Tudni kell, hogy a meddőséget lelki tényezők is okozhatják. A gyermek utáni egyre fokozódó, görcsös vágy eleve megakadályozhatja a teherbe esést. Gyakori, hogy a beteggel folytatott beszélgetést, a kivizsgálás közös megtervezését követő egy-két hónapban mindenféle kezelés nélkül létrejön a régóta áhított terhesség.