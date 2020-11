Kultúrák találkozása zajlott Magyaralmáson

Tartalmas múlt hete volt azoknak, akik részt vettek az Európa Ifjúsága Egyesület által, az őszi szünetre szervezett programokon.

Az egyesület önkéntesei Németországból, Törökországból, Máltáról érkeztek egy évre Magyaralmásra, hogy amellett, hogy megismerjék a magyar kultúrát és hagyományokat, ők is bemutassák a sajátosságaikat.

Az egyesület elnöke, Makovi Ágnes elmondta: – Az ő országaikban már nagyobb hagyománya van a Halloween-nek, mint nálunk, szerették volna megmutatni nekünk, ők hogyan vezették be ezt a szokást, milyen díszeket, vicces, kreatív dolgokat készítenek. Fontos momentuma volt a hétnek, hogy a résztvevők megtanuljanak különbséget tenni a halloween, a halottak napja és a mindenszentek között. Az elnevezés az angol All Hallows’ Eve rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti, egy kelták által életre hívott ünnep. A kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. Amerikában csak a 19. század közepétől honosodott meg az európai írek által, amikor a nagy írországi éhínség elől százezrek vándoroltak ki, megtartva szokásaikat, legendáikat is.

Minden délután kézműves foglalkozások keretében a nemzetközi önkéntesekkel díszítették a „kiskultúrt”, varázsolhattak igazi halloween-i hangulatot, közösen készülhettek az érdeklődők a pénteki Halloween party-ra, miközben gyakorolhatták az angol és német nyelvet.

A már sokak által látogatott angol és német nyelvi klubok mellett szerdán moziest is volt, előbb a gyerekeknek, majd az esti órákban a felnőtteknek. Igazi mozihangulatban volt része azoknak, akik éltek a lehetőséggel. Babzsákokon, a lazulásra alkalmas szivacsokon, közös pattogatottkukoricázás és teázás kíséretében telt a jó hangulatú este.

Pénteken elérkezett a várva várt esemény. Sajnos az időjárás nem kedvezett, így a cukorkakeresés a Faluházban valósult meg. Sok-sok pici és nagyobbacska gyerek, szülő érkezett maskarában, hiszen jelmezverseny is része volt a programnak. Persze nem lehetett választani a számos kreatív jelmez közül, így mindenki jutalomban részesült. A közös tökfaragás és kézműves foglalkozás jó mókának bizonyult minden korosztály számára. Közös társasjátékozás, pingpong, csocsó is színesítette a programok repertoárját. Az esti órákban pedig a Halloween diszkóban a fiataloké volt a főszerep. Ők biztosították a zenét a gyermekeknek és a szülőknek.

Az Európa Ifjúsága Egyesület elégedett az aktivitással. Makovi úgy fogalmazott: -A helyiek körében az érdeklődés kimagasló, még a vártnál is sokkal jobb volt, így nagyon várjuk a következő alkalmakat.